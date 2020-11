Se mantienen las diferencias en Chile Vamos en torno a las primarias que se van a realizar para el candidato a alcalde de Vitacura, luego de que Evelyn Matthei (UDI) apoyara a la candidata de Evópoli, Camila Merino.

En conversación con CNN Chile, Pablo Zalaquett, pre candidato de la UDI, indicó que “yo entiendo el tema de las amistades, es comprensible, pero aquí lo que ocurre es lo siguiente: esta no es una elección en la comuna de Vitacura para ver quién tiene más amistades en distintos partidos políticos, aquí lo que se está eligiendo es quién está más capacitado para liderar Vitacura en tiempo truculentos“.

El ex alcalde de Santiago le bajó el perfil el gesto a la líder comunal de Providencia y afirmó que “a mí toda la UDI me apoya, la presidenta y la directiva, toda la generación que encabeza hoy día Javier Macaya, Guillermo Ramírez, Ernesto Silva, María José Hoffman, también los candidatos Javier y Víctor Pérez. Mucha gente que ha sido parte del gobierno, también mujeres empresarias, arquitectos, a mí me importa mucho más el apoyo de la calle”, dijo.

En tanto, con respecto al panorama de Chile Vamos ante la convención constitucional, Zalaquett afirmó que “yo soy totalmente partidario de que con el Partido Republicano hay que hacer un acuerdo para la constituyente. En la constituyente se va a jugar en parte importante el futuro y la estabilidad de Chile, de poder tener un país que tenga y respete las libertades, la propiedad privada y que pueda ser un país que integre socialmente en un momento en que podamos crecer económicamente, generar más empleo”.

“Pero para eso hay que tener buenos constituyentes, bien preparados y, en ese contexto, yo soy 100% a favor y creo que sería un error histórico no llegar a un acuerdo con el Partido Republicano para la constituyente“, continuó.

En esa línea, indicó que “yo creo que teniendo mis diferencias con José Antonio Kast, hay más cosas que nos unen, todos creemos en el valor de la libertad, libertad de emprender, de elegir dónde queremos educar a nuestros hijos, el respeto a la propiedad privada, un Estado eficiente, moderno, pero también pequeño que impulse una buena educación, salud, pensiones dignas, la vida de barrio, pero no queremos más burocracia, no queremos más estatismo”.

“Tenemos demasiadas similitudes que son las más importantes, dejemos las divergencias de lado, vámonos por lo que nos convoca, lo que nos puede unir en este lineamiento central, más allá de nuestras diferencias, es mucho más relevante que las diferencias que tenemos con el Frente Amplio y el Partido Comunista”, añadió.

“Entonces por qué por esas cosas que dicen vamos a terminar haciéndole un favor al Frente Amplio y al Partido Comunista, eso es no entender lo que la gente espera”, cerró.