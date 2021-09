La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este martes el proyecto que despenaliza el aborto por 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones.

En conversación con CNN Chile, Maite Orsini (RD), presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, sostuvo que “este es un día histórico” y explicó que “despenalizar o descriminalizar implica dejar de entender como delito algo que antes lo era”.

“Buscamos constatar una realidad, porque aborto hay, abortos hubo, abortos van a seguir habiendo y lo único que votábamos ayer es si esas mujeres que se realizan los abortos y los van a seguir realizando, los van a hacer en condiciones seguras, de salubridad o lo van a seguir haciendo de manera clandestina y con miedo a ser perseguidas, criminalizadas y encarceladas”, dijo.

Con respecto a los siguientes pasos, la parlamentaria explicó que “el proyecto vuelve a la Comisión de Mujeres porque tenemos que revisar algunas indicaciones que tienen relación con el número de semanas, hay parlamentarias que han planteado que les acomodaría más aprobar esta iniciativa si se tratara de 12 semanas y no 14, como venía en el proyecto original”.

“Hay otros parlamentarios que han planteado que están disponibles a despenalizarlo para la mujer que decida abortar, pero no así para el facultativo que realiza el aborto y así hay distintas indicaciones”, añadió.

Orisini criticó esto último, ya que “si solamente le permitimos a la mujer abortar, la mujer tendrá que seguir abortando en su casa, con las amigas, con redes, escondida, en cambio si también pensamos en el facultativo se abre la posibilidad de que clínicas o instituciones presten este servicio y eso genera detractores”.

No legaliza el aborto

Además detalló que el proyecto no legaliza el aborto, ya que para ello “el Estado tiene que garantizar el acceso al aborto para todas las mujeres de Chile, eso quiere decir que cualquier mujer que desee interrumpir su embarazo puede ir a su hospital de cabecera y solicitar que se le realice un aborto”.

“Este proyecto de ley no hace eso, y no porque no queramos, no lo hacemos porque las parlamentarias no tenemos facultades para presentar proyectos de ley que generen gasto fiscal. El agregar una prestación de salud, como lo es el aborto, genera un gasto fiscal importante, por lo que solo el Presidente de la República es quien podría presentar un proyecto sobre aborto legal y que garantice el acceso al aborto a las mujeres”, indicó.

Rol de la DC

Finalmente, la parlamentaria admitió que “fue muy sorpresivo que se aprobara el proyecto” y que había preparado un discurso considerando que se rechazaría. “Yo tenía todo hecho para perder, estaba grabando con mi celular y lo boté, no lo podía creer, no lo vi venir, no estaba en mis cálculos porque efectivamente necesitábamos los votos de la DC, y hay diputados que en el aborto en tres causales votaron en contra y que ayer votaron a favor”.

“Lo que me hace más sentido es que su candidata Yasna Provoste, quien ha señalado públicamente que tiene un compromiso de avanzar en un aborto legal en Chile, haya alineado a su coalición porque era realmente muy preocupante que su coalición no respaldara las propuestas de gobierno de su candidata presidencial”, dijo.

“Se abre la pregunta: ¿cuántas otras propuestas que hace no va a poder cumplir porque su bancada parlamentaria no la respalda? Entonces enfrentar una campaña presidencial en esas condiciones era tremendamente complejo“, dijo, pero añadió que de todas formas “todavía tienen una crisis de gobernabilidad al interior de la DC”.