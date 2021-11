En una nueva edición de Tolerancia Cero, nuestro panel conversó con los candidatos senatoriales por la región Metropolitana, Sebastián Depolo (Apruebo Dignidad) y Jorge Mañalich (Chile Podemos Más) a una semana de la elección presidencial y parlamentaria.

En la instancia, la carta a la Cámara Alta de Apruebo Dignidad se refirió a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, el alza de José Antonio Kast en las encuestas y los posibles apoyos al presidenciable de su conglomerado en una segunda vuelta.

Lee también: Daniel Matamala: “Kast cometió, probablemente, su primer error en la campaña al meterse en el tema Pinochet”

1. “Lo que Kast está ofreciendo es un retroceso, es volver al pinochetismo”

“Los momentos de estallido social, como el que vivimos en Chile, tienen dos salidas posibles. Una salida que es hacerse cargo de las causas que llevaron al estallido, que son las transformaciones y son las que proponemos en Apruebo Dignidad, y otro camino es negar la existencia de la crisis y volver atrás. Lo que Kast está ofreciendo, y por eso yo creo que es un retroceso, es volver al pinochetismo. Quiere poner de ministro de Hacienda al creador de las AFP“.

#ToleranciaCero | Sebastián Depolo: "Lo que Kast está ofreciendo, y por eso creo que es un retroceso, es volver al pinochetismo. Quiere poner como ministro de Hacienda al creador de las AFP". 📺 EN VIVO: https://t.co/NOSLXAIGov pic.twitter.com/6BqaRUNmLl — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2021

2. “Cuba y Venezuela no son democracias plenas, son dictaduras”

“Hay dos convicciones que tenemos en Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio. Una, la defensa irrestricta a la democracia y otra, la defensa irrestricta a los Derechos Humanos (…) Cuba y Venezuela no son democracias, no son democracias plenas, son dictaduras. No tengo ningún problema en decirlo, lo hemos dicho siempre en Revolución Democrática, desde el día uno. Esto es independiente del color político”.

#ToleranciaCero | Sebastián Depolo sobre Cuba y Venezuela: "No son democracias plenas, son dictaduras. No tengo ningún problema en decirlo, lo hemos dicho siempre en Revolución Democrática, desde el día uno". 📺 EN VIVO: https://t.co/NOSLXAIGov pic.twitter.com/A2AVhjBFVk — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2021

3. “Las declaraciones que hizo Yasna Provoste dinamitaron un puente más que construirlo”

“Hoy día, con las declaraciones que hizo Yasna Provoste, siento que dinamitó un puente más que construirlo. A mí me gustaría un acuerdo, va a depender de los resultados y la correlación de fuerzas, pero me gustaría un pacto de transformaciones al estilo portugués (…) Yo siento que (Provoste) se equivocó porque o se olvida de que gobernó con el Partido Comunista o está desesperada por los resultados electorales“.

#ToleranciaCero | Sebastián Depolo sobre un posible apoyo de la DC a la candidatura de Gabriel Boric: "Hoy día, con las declaraciones que hizo Yasna Provoste, siento que dinamitó un puente más que construirlo". 📺 Revisa el programa completo en: https://t.co/NOSLXAIGov pic.twitter.com/WJsp05v5iF — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2021

4. “Nadie en Apruebo Dignidad valida la violencia”

“Yo no conozco a ningún dirigente de mi partido, del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad que valide la violencia, porque siempre está esta cosa de condenar la violencia. Bueno, ok, condenamos la violencia. Entonces, entendamos las razones de la violencia. Hay dos tipos de violencia. Hay una violencia que hay que condenar y perseguir, que son los violentos que se aprovechan de las manifestaciones para generar desmanes, eso hay que perseguirlo, pero hay que perseguirlo de manera justa, con un debido proceso y con las herramientas de la justicia“.

5. “El pinochetismo no va a mutar a buena persona en tres semanas”

“El próximo domingo, lo que se juega son dos proyectos políticos. Un proyecto esperanzador que busca hacer transformaciones profundas para vivir bien, vivir en paz, en una sociedad más justa, más cariñosa y que lidera Gabriel Boric, y un proyecto que quiere retroceder a lo peor del pinochetismo. El pinochetismo no va a mutar a buena persona en tres semanas. Yo creo que efectivamente, lo que estamos enfrentado es un retroceso democrático con la candidatura de Kast. Si lamentablemente, una parte importante de la población está pensando en él, creo que todos los demócratas tenemos que unirnos contra eso”.