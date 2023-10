La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas por su presencia en la gira del presidente Gabriel Boric a China y sostuvo que el mandatario fue quien determinó que su delegación “sea amplia, diversa y continúe una política de Estado“.

Vallejo recalcó que “esta gira es importante para Chile, para su relación con China, y la idea es seguir avanzando en una política de Estado, que sea una asociación integral estratégica con el país asiático, ya que nuestro país necesita seguir desarrollándose”.

La secretaria de Estado explicó que el presidente junto a Cancillería deciden quienes viajan en las comitivas. En esta línea, calificó de “extraños” los cuestionamientos que ha recibido, ya que aseguró que “mucha gente sabe que la gira es definida por el mandatario”.

Diversas voces han criticado la participación de la ministra debido a su militancia. Al respecto, aclaró que “tengo mi corazón de militante comunista y siempre aporto desde ahí, pero esto es una determinación del Gobierno en su conjunto, más allá de mi militancia”.

Veto a la Ley de Usurpaciones

La ministra se refirió al veto presidencial a la Ley de Usurpaciones y detalló que frente a este proyecto, que también considera penas de cárcel para las usurpaciones no violentas, la preocupación del Gobierno es “que de aprobarse así tendríamos a las personas de los campamentos siendo arrestadas“.

“Lo que aprobaron los parlamentarios en general es que, ante la usurpación no violenta, que hoy no es legal, pero tiene sanciones, haya penas de cárcel”, dijo, y agregó que el veto “no significa que el Gobierno no esté de acuerdo con aplicar cárcel o que no esté sancionado, no estamos diciendo que tiene que ser legal“.

En esta línea, respecto a las usurpaciones violentas, explicó que tienen una diferencia en cuanto a la graduación de las penas. “Se había puesto todo como 5 años de cárcel o más (…), pero no es lo mismo la pena asociada a si tú rompes un cerco a la que si apuntas con un arma de fuego, intimidas o amenazas de muerte”.