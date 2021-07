Esta jornada se conocerá si es que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, se sumará o no a la carrera presidencial, en un anuncio que realizará en un acto desde la ciudad de Vallenar. La decisión podría generar división en Unidad Constituyente, ya que, si bien el PPD reiteró su apoyó a la abanderada del PS, Paula Narváez, algunos de sus parlamentarios se han inclinado por la legisladora DC.

En conversación con CNN Chile, la diputada Maya Fernández (PS) se refirió a los gestos de los parlamentarios PPD y sostuvo que “a mí no me parece, yo lo planteé, creo que en esto uno tiene que tener una sola línea y quien sale más dañado con estas divisiones es el PPD”.

“Yo tuve una diferencia con la diputada Andrea Parra por la forma, yo creo que si tú eres vocera de una candidata y aceptaste ser vocera y tienes una diferencia, que puede haberla, uno llama por teléfono a la candidata y conversa este tema o plantea que no acepta la vocería. Entonces yo creo que las formas importan mucho, importan mucho no solo en política, en el día a día y en cómo construimos sociedad, y yo creo que eso es fundamental”, dijo.

Con respecto a los dichos de la legisladora PPD, quien sostuvo que el PS ha girado hacia el Frente Amplio y que cree que hay que construir una opción desde la centroizquierda, expresó que “yo no comparto eso, parece que hay que conocer más de la historia del PS, el PS es un partido de izquierda y creo que es importante recordar eso”.

Lo anterior, afirmó, “tiene que ver con las luchas que ha dado permanentemente, un partido que ha construido con otras fuerzas políticas, con quien tenemos proyectos e ideas comunes. Es decir, cuando yo escucho, a propósito de la crítica que se ha hecho al acercamiento a Boric, cuando yo escucho al diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric es socialista. Si ser socialista no es solo militar, tiene que ver con las convicciones y los ideales”.

“Por tanto, no me parece esa crítica y el PS es un partido de izquierda que construye hacia otras fuerzas políticas, pero no es un partido de centroizquierda, entonces creo que es importante hacer eso también”, complementó.

Fernández reiteró que desde el partido están abiertos a realizar una consulta para definir un candidato único de Unidad Constituyente, pero que también es necesario conocer el programa que podría presentar Provoste.

De todas formas, no descartó la posibilidad de llegar con una candidatura propia a la primera vuelta: “No hemos cerrado ninguna posibilidad, hay distintas visiones al interior del PS, a propósito de la candidatura de Yasna Provoste, si quiere sumarse a la consulta, es lo que hemos pedido y si no, habrá que tener una decisión como comité central”.

Finalmente, recalcó que “fui una defensora y creo que el PS debió estar en la primaria de Apruebo Dignidad, creo que nosotros tenemos que construir desde donde pertenecemos, desde la izquierda. Eso no significa excluir a otras fuerzas políticas, pero uno debe construir, sobre todo cuando tiene convicciones e ideales parecidos, desde el mundo al cual uno pertenece”.