En conversación con CNN Chile, Manuel Monsalve (PS), Marcela Hernando (PR) e Iván Flores (DC) hablaron sobre el futuro presidencial de Unidad Constituyente, de cara a las próximas elecciones. En medio de la tensión entre el PS, PPD y PDC en espera a las declaraciones que la senadora Yasna Provoste (DC) prometió dar este viernes con respecto a su posible candidatura, el diputado Flores se adelantó a confirmar que Provoste se proclamará: “Debería decirlo ella, pero es un secreto a voces; Yasna mañana se pone a disposición de la centro-izquierda amplia, no sólo de Unidad Constituyente y espera que esta candidatura genere el espacio de unidad y entendimiento que necesitamos”. Al respecto, el diputado Monsalve señaló que la actual carta socialista Paula Narváez “en ningún momento va a deponer su candidatura (…) además está mandatada esa candidatura presidencial por unanimidad del pleno del Comité Central”. Afirmó también que la candidata del PS está dispuesta a ser parte de unas primarias. Por su parte, la diputada Hernando asumió que la candidatura de su par, Carlos Maldonado, se vería complicada si es que Provoste se suma a la carrera sin ir a primarias de Unidad Constituyente: “existen estas tres alternativas y, si ella no va a primarias, solo nos queda ir directamente a la papeleta en noviembre o consultar al partido, sin embargo, cualquiera de estas alternativas no nos lleva a ninguna parte”.