De “mala leche” y “muy mal gusto” tildó el ex candidato presidencial y ex ministro Pablo Longueira (UDI) las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo que no está en condiciones de presidir la UDI mientras no resuelva su vinculación con el caso SQM.

En entrevista con CHV Noticias, la jefa comunal afirmó que Longueira se tomó sus declaraciones “de una manera distinta a lo que yo dije. Yo le tengo mucho cariño y siempre se lo he tenido, y tengo la impresión que él va a salir bien de todo lo que está acusado”.

Sobre la irrupción de Longueira en la campaña por la presidencia del gremialismo, Matthei dijo que “él tiene derecho a hacerlo, vamos a ver cómo reacciona el partido. Yo estoy súper dedicada a la municipalidad, ahora también a mi propia candidatura”.

La alcaldesa no quiso seguir polemizando y afirmó que “tenemos que cuidar las peleas personales, porque uno puede criticas actitudes, puede estar en desacuerdo con actitudes, pero yo creo que entre las personas nos tenemos que cuidar tanto dentro de Chile Vamos, como también con los otros seres humanos que están en otros partidos políticos“.

“Tenemos que hacer un esfuerzo súper grande por no seguir incendiando a Chile, sino que por ver cómo podemos construir un Chile donde quepamos todos, sin descalificaciones”, agregó,

Finalmente, sostuvo que “la mayoría de la gente lo que demanda de nosotros es responsabilidad y tratar de construir y no de destruir”.