El diputado y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, afirmó que no condicionará la tramitación del cuarto retiro de las AFP con la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal por parte del Gobierno.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario del Partido Socialista (PS) dijo apoyar una nueva extracción de los fondos previsionales y que la iniciativa es complementaria con el aporte estatal impulsado por el Ejecutivo.

“Yo no estoy condicionando y ni le he dicho al presidente respecto a que voy a condicionar la tramitación del cuarto retiro con la extensión del IFE, en ningún caso. Son dos materias que son absolutamente complementarias, no son excluyentes, porque a pesar de lo que haga el Ejecutivo, la tramitación del cuarto retiro va a continuar su tramitación normal y será la votación de los parlamentarios la que determine si se aprueba o no se aprueba este cuarto retiro”, sostuvo.

Bajo ese punto, Ilabaca comentó que “hoy lo que estamos pensando es ver de qué manera se le entrega mayores recursos a la ciudadanía y el cuarto va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar para poder llegar con estos fondos a la ciudadanía de nuestro país y, como dije en un comienzo, en ningún caso a supeditar la discusión al interior del Congreso, la extensión o no extensión del Ingreso Familiar de Emergencia”.

“Estamos hablando un sistema que no va a entregar pensiones dignas ni hoy ni mañana, entonces, ante ese tipo de situaciones, claramente el clamor de la ciudadanía, cuando nos señalan permanentemente la necesidad de poder ellos contar con su dinero, agarra mucha más fuerza”, aseguró.