Primero fue el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Luego el presidente Sebastián Piñera. Finalmente el tema de un eventual aplazamiento del plebiscito para decidir si se avanza o no en el proceso constituyente por el coronavirus terminó sobre la mesa y varios lo han comentado.

La ex ministra de Educación y hoy directora de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos, fue clara en señalar que “la única razón por la que no se haría, sería por condiciones sanitarias“. Esto, considerando que si bien el plebiscito quedó para octubre de este año, es posible que la pandemia esté con nosotros incluso después de 2020.

En ese sentido, Cubillos señaló que las razones económicas que el mandatario veía como posible fundamento para un aplazamiento para ella son, más bien, argumentos para decantarse contra la opción de una nueva Constitución.

“Las razones económicas son más bien una razón adicional para votar Rechazo, no para no hacer el plebiscito. Me parece que la crisis económica que estamos enfrentando y vamos a enfrentar, es una razón adicional para no generar mayor inestabilidad”, dijo la ex ministra.

Además, agregó que es posible evitar los costos que tendría una eventual convención constituyente avanzando hoy mismo en una modernización de la actual carta magna. “Puede hacerse una nueva constitución, puede modernizarse la actual, (…) me parece que la forma de hacerlo es conforme a la institucionalidad vigente, que es este Congreso o el siguiente“, planteó la ex militante de la UDI.

Regreso a clases

Por otro lado, Cubillos se refirió al retorno de los estudiantes a clases ante la crisis sanitaria que vive el país, luego que las vacaciones de invierno se adelantaran y este lunes los niños, niñas y adolescentes debían volver a las aulas.

Sin embargo, la autoridad sanitaria aún no ha definido fechas para que ello ocurra. Para la ex ministra de Educación, primero deben cumplir algunos requisitos que permitan garantizar un regreso seguro.

“Tienen que cumplirse varios criterios para el día en que se reanuden las clases. Primero, la gradualidad, no sólo en el tiempo si no que también al interior de la misma escuela. No pueden volver todos los estudiantes juntos, ni siquiera todos los de un mismo nivel“, dijo la ex secretaria de Estado.

Además agregó que también deben garantizarse las condiciones básicas de seguridad en términos de sanitización de los espacios comunes, así como también debe haber flexibilidad curricular para privilegiar aquellos contenidos que son esenciales.