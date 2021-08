El senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, dijo que no descarta incluir a agendas del Estado imputados por delitos menos graves y que no tengan relación con violaciones a los derechos humanos en el proyecto que busca indultar a las personas detenidas durante el estallido social.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario entregó detalles de la iniciativa que fue aprobada en general por la comisión de Constitución y que ahora deberá ser revisada y votada en Sala.

¿Qué dijo Latorre?

El senador comentó que “hasta el momento, la derecha en las tres comisiones ha votado en contra, pero yo no descarto y vamos a hacer gestiones políticas para persuadir si es que hay voluntad de avanzar en estos temas”.

Bajo ese punto, Latorre dijo que también plantea entregar garantías para reparar a las pymes afectadas por los hechos de violencia “o incluir a agentes del Estado –y esto es una opinión personal que se puede ser controvertida, pero yo me abro a esa discusión, no estoy cerrado– imputados no por delitos graves de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, porque esos son inamnistiables por compromisos internacionales de Chile”.

Pero, continuó, “podría haber perfectamente otros agentes del Estado por delitos menos graves que podrían entrar también en la categoría del indulto”.

Finalmente, el senador de RD argumentó que “si eso genera paz social, reconciliación –que es el motivo humanitario de este proyecto de ley e insisto, una medida excepcional dado el momento constituyente que vive nuestro país– yo estoy abierto a esa discusión para que el proyecto siga avanzando en el Senado”.