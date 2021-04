El presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Migraciones este domingo. La normativa impide que los extranjeros que ingresen como turistas cambien su status migratorio dentro del país.

En conversación con CNN Chile, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli explicó que la norma tiene tres objetivos, entre ellos, en primer lugar “tener una regulación migratoria moderna que apunte a una migración ordenada, segura y regular”.

“Segundo, tener una institucionalidad robusta, con la creación de un Servicio Nacional de Migraciones que vele por la integración e inclusión”, continuó.

“Y tercero, tener una política nacional de migraciones, es decir, que nosotros como país seamos explícitos en cuáles son las condiciones que le ponemos a los migrantes cuando quieran venir a buscar oportunidades a nuestro país, quizás ese sea el gran cambio”, dijo.

La autoridad detalló que quienes se mantengan en el país con visa de turista “se arriesgan a haber incumplido gravemente la legislación chilena y, por lo tanto, a las medidas ya sean sancionatorias o que lo fuercen a salir del país en la eventualidad que sean descubiertos”.

Además, el proyecto establece que “se facilita la expulsión administrativa de quienes hayan ingresado de manera clandestina“, lo que para Galli “es un gran avance de esta legislación migratoria”.

“En primer lugar, porque hoy día existe un principio en materia migratoria que es el de no criminalización, es decir, no criminalizar la migración. El paso por la frontera de Chile no puede ser un delito”, sostuvo.

“Hoy día nuestra legislación migratoria considera el ingreso clandestino a nuestro país como un delito y, por lo tanto, hay que perseguirlo penalmente. En virtud del principio de no criminalización, eso se sustituye por una persecución administrativa. Eliminamos ese delito en la nueva ley migratoria y ahora la expulsión es administrativa”, detalló.

Finalmente, el subsecretario señaló que la importancia de la normativa es que “la globalización ha traído consigo el fenómeno migratorio de estas características que quizás se ha suspendido producto del cierre de las fronteras como consecuencia de la pandemia, pero a medida que se vayan abriendo, deberían retomarse, por eso era tan importante tener una nueva política migratoria, para hacer frente a este fenómeno, que es un desafío que llegó para quedarse“.