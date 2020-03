El Banco Central informó durante esta jornada que, tras una reunión de Política Monetaria, se acordó de manera unánime rebajar la tasa de interés un 0,5%, esto debido al escenario de la expansión del COVID-19.

Al respecto, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, calificó la medida en conversación con CNN Chile como “bastante razonable a luz de los hechos”.

El economista, contextualizó que la crisis desatada por la pandemia mundial “es más intensa y probablemente más prolongada de lo que se anticipaba y eso da lugar a esto”.

Además, detalló que la medida anunciada por la entidad bancaria que “pretende hacer barato, los más barato posible, los préstamos del Banco Central a la banca, de tal manera que la banca transfiera eso a los créditos de más corto plazo, los de consumo, con miras a que la gente gaste más”.

Lo anterior, sería como una respuesta al comportamiento de las personas debido a la emergencia por el COVID-19: “El público se pone extremadamente cauto y gasta aún menos de lo que podría gastar y, por consiguiente, eso en sí agudiza la crisis que viene por el hecho de no estar trabajando. Esta medida trata de amortiguar en algo estos efectos”.

Eso sí, Ramos advierte que “una baja en la tasa de interés tiende a hacer más atractivo comprar dólares y tiende a subir el dólar, pero, a su vez, en la media que suba el dólar, sube el precio de los productos importados y golpea la inflación”.

Sin embargo, asegura que “en las circunstancias actuales, son fenómenos secundarios, el temor real del país no es que haya una espiral inflacionaria, sino que lo que quieres evitar es que haya una recesión aguda. Cuando hay recesión, los precios tienden a no subir simplemente porque la gente no está comprando”.

Finalmente, explicó que “a eso es lo que está atendiendo el Banco Central y no le importa mayormente que el precio del dólar suba un poco, afectado las importaciones“.