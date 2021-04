Sorpresa causó domingo la incorporación de la actriz y ex militante de Revolución Democrática (RD), Javiera Parada, al equipo del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones. La gestora cultura apareció en un video del ex ministro de Hacienda diciendo que “no se me ocurre alguien más libre que Ignacio para dar esa pelea”.

En entrevista con CNN Chile, Parada explicó por qué decidió unirse al comando de Briones, pese a su historia política y familiar: es hija de José Manuel Parada, asesinado en dictadura en el “caso Degollados”.

“Precisamente porque sé los horrores que vivió este país durante 17 años como dictadura, creo que como generación, que nosotros no protagonizamos ni la Unidad Popular, ni el golpe de Estado, ni la dictadura (…), tenemos la responsabilidad de hacer que eso no se vuelva a repetir“, comentó la ex militante de RD.

Según ella, “hoy día en la centroderecha hay una nueva generación que para los 40 años del golpe escribieron una carta comprometiéndose con los DD.HH., que han hecho lo posible por instaurar una cultura de los DD.HH. dentro de su sector político, y eso yo lo reconozco”.

Parada afirmó que durante el último año y medio se ha sentido “bastante huérfana políticamente”. En esa línea, dijo que a ella le habría “gustado que los partidos de la centroizquierda, cuando ocurrió el estallido, respondieran más rápidamente al desafío gigante que tenía la política en general, porque el estallido social no es sólo un estallido que se produce en contra de este gobierno, sino a distintas fallas de nuestro sistema democrático, y en esas fallas tenemos responsabilidad muchos”.

Además, dijo que durante los últimos meses se ha dado cuenta “que dentro de la izquierda y la centroizquierda hay sectores que creen que la derecha no tiene legitimidad para gobernar. Yo luché en contra de la dictadura para recuperar la democracia y la democracia significa alternancia, que cuando gobiernan tus adversarios políticos, tú respetas esos mandatos del pueblo que los eligió”.

Sobre Briones, destacó que “ha demostrado en su gestión como ministro de Hacienda, una manera de hacer política que creo que es muy importante que recuperemos en Chile, basada en el diálogo, en el respeto a las otras ideas“.

“Yo veo en Ignacio Briones esta impronta republicana, democrática, liberal, en el sentido también de fortalecer la libertad y la autonomía de las personas”, añadió.