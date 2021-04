La ex candidata presidencial del Frente Amplio y actual postulante a la Convención Constitucional, Beatriz Sánchez, lanzó duras críticas contra la diputada Pamela Jiles (PH), quien lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales.

En conversación con el panel de Tolerancia Cero, Sánchez afirmó que “fue un error” del FA propiciar la candidatura de Jiles al Congreso. “Es un fenómeno que se repite en otros lados también, que son liderazgos muy personalistas, como una especie de caudillo que aprovechan ciertos momentos para posicionarse. El tercer retiro es un ejemplo muy puntual de eso”, señaló.

En ese sentido, la ex abanderada presidencial sostuvo que la parlamentaria representa un liderazgo que “no construye de manera colectiva”.

“La conocía como periodista, no como en su comportamiento político”, aseveró la postulante al órgano que redactará la nueva Constitución, quien además confirmó que no votaría por Jiles si se postula a La Moneda.

“Yo como Beatriz Sánchez no haría primarias con Pamela Jiles, porque es un liderazgo personal, no hay una construcción política detrás ni un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo, que es lo que a mí me entusiasma de la política”, añadió.

Finalmente, manifestó que “este tipo de liderazgo, en el caso de Chile es Pamela Jiles. Yo la comparo mucho con el tipo de liderazgo de Trump“.