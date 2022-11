Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para 2023, el diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo llamó a Chile Vamos a “retomar el liderazgo al interior de la oposición”, acusando que la extrema derecha los está arrastrando hacia posturas “absurdas”.

Durante la tramitación del proyecto de Presupuesto 2023, la Sala le negó el financiamiento a la entidad. Esta decisión ha sido defendida por la oposición, desde donde cuestionan el trabajo desarrollado por el organismo.

¿Qué dijo Naranjo?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario acusó: “Nosotros en la Comisión Mixta habíamos llegado a un acuerdo de protocolo, donde justamente en el capítulo de políticas sociales habíamos establecido una serie de criterios. Si bien es cierto, valoro que se haya aprobado en términos generales el presupuesto, me queda una sanción amarga porque lamentablemente estamos frente a una oposición que no está cumpliendo sus acuerdos”.

“Es decir, llegamos a acuerdos y después cuando llega el momento de los qué hubo, de hacer las votaciones, ellos hacen cosas absolutamente contrarias a las que hemos concordado”, expresó.

Bajo ese punto, el diputado confesó: “Uno tiene la impresión de que los sectores más extremos de derecha están tomando el control de la agenda de la derecha y de la oposición, a la cual uno estaba acostumbrado a conversar con Chile Vamos, que era una derecha racional, dialogante, colaborativa; en cambio, hoy día en vez de tener una derecha colaborativa, estamos teniendo una derecha fuertemente confrontacional”.

“Todos estábamos absolutamente de acuerdo en nuestro país de la importancia y relevancia que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no solamente como una institución que vela por que se respeten los derechos humanos en nuestra patria, sino porque además es fundamental que ello exista como tal. Por lo tanto, habiendo este consenso de la importancia de esta institucionalidad, que hoy día se le rechacen los recursos me parece de una mezquindad y de una actitud absolutamente muy irresponsable”, continuó.

“Negarle financiamiento me parece un exceso”

Respecto al acuerdo firmado, Naranjo comentó que en términos generales este hablaba de que “no había inconvenientes para financiar con recursos no solamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que toda la partida tenía relación con los derechos humanos en general a través del Ministerio de Justicia”.

No obstante, para Naranjo, “las posiciones más duras, más extremas, son las que están arrastrando a esa derecha más racional, más dialogante que siempre hemos tenido en el Parlamento, hacia posturas absolutamente absurdas, porque yo puedo entender que haya malestar con una institución por A, B o C razones, pero de ahí a negarle financiamiento me parece un exceso”.

De este modo, el diputado socialista le hizo un llamado “a esa derecha que conocimos, representada por Chile Vamos, reflexiva, dialogante, colaborativa, que ojalá pueda nuevamente retomar el liderazgo al interior de la oposición y no nos vemos otra vez arrastrados por esta posición extrema de la derecha que es muy confrontacional y muy poco dialogante”.