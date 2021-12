Izkia Siches, jefa de la campaña presidencial de Gabriel Boric , dijo que el eventual encuentro entre el candidato de Apruebo Dignidad y Franco Parisi en el programa Bad Boys “es un espacio valioso”, sin embargo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la entrevista sea “una encerrona”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) manifestó que “me preocupa que haya algunos rumores de pasillo en donde se señala que el candidato Franco Parisi ya habría llegado a una suerte de acuerdo y negociación en materia de ministerios y embajadas con el candidato José Antonio Kast”.

“Eso sí me preocupa porque evidentemente no quiero que nuestro candidato vaya a una encerrona ni que finalmente esto esté todo cortado”, añadió. “Pero me parece muy relevante que nosotros le hablemos a los electores de Franco Parisi porque hay muchos elementos de ese programa que a veces se sentía movilizado (…) que tienen que ver con materia de corrupción, que tiene que ver con materia de derechos sociales, de fortalecer y modernizar el Estado, no como lo propone el candidato del Gobierno”, agregó.

Bajo ese punto, Siches afirmó que “también le he señalado a nuestro candidato que, en el caso de participar, él tiene que ser muy claro también en las labores de corresponsabilidad y no podemos validar algunas problemáticas que finalmente pueden ser una señal para todas aquellas mujeres que nos sentimos tan representadas por el proyecto de Gabriel”.

“Ojalá que el ex candidato Franco Parisi no esté armando una encerrona y haya llegado a los acuerdos que han trascendido. Creo que la primera pregunta que le haría yo -se la haría como jefa de campaña- es si es real que se reunió con José Antonio Kast ya sea telemática o personalmente y si no va a ser esta actividad un riesgo de exposición”, señaló la jefa de campaña.

De este modo, la doctora reafirmó que “si es un debate fraterno, donde nosotros más allá de los cuestionamientos que puedan existir al candidato por materia al rol de las mujeres y corresponsabilidad en donde vamos a tener un espacio para poder llevarle nuestras ideas al electorado de Franco Parisi e intentar convencerlos en base a nuestro programa, a mí me parece que nuestro candidato tendría que ir, pero sin duda como jefa de campaña también me siento responsable de no exponer a Gabriel Boric a una encerrona”.

Posteriormente, se le consultó a Siches si vio la conversación de Parisi con Kast, ante lo cual señaló que “solo algunos extractos”. “Una de las preguntas podría ser si efectivamente, porque parecía que el programa estaba bien pauteado, si es que, por ejemplo, a José Antonio Kast se le entregaron las preguntas antes, cosa que claramente no va a pasar con nuestro candidato. Entonces, es un espacio que hay un estándar igual para ambos candidatos o es un espacio en donde ya la negociación popular ha permitido que en realidad es un espacio solamente para intentar endosar los votos”, añadió.

“Pero independientemente de eso, yo sí creo que es un espacio valioso. No para hablarle quizás a Franco Parisi, sino que a su electorado porque nuestro programa es mucho mejor que el de José Antonio Kast y creo que tenemos que ir a disputar esos votos, porque es un programa que se hace cargo particularmente de los lugares donde hubo mayor votación: un norte que se siente abandonado, un regionalismo de verdad. Entregarle poder a las regiones”, sentenció.