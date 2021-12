El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, sostuvo que “jamás pasaría a llevar a Daniela Vega mencionándola con otro nombre”.

Durante el encuentro que tuvo este domingo con el ex abanderado del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, en su programa Bad Boys, Kast se refirió, entre otros aspectos, a la agenda de la comunidad LGTBIQ+.

En el espacio, el postulante a La Moneda reiteró que está en contra del matrimonio igualitario.

Posteriormente, acusó que “se han generado muchas caricaturas” sobre su opinión de la comunidad LGTBIQ+. Además, señaló que “nunca he sido ofensivo con alguien que tiene una sexualidad distinta a la que yo tengo, o género distinto”.

“Por ejemplo, hablo de Daniela Vega, jamás pasaría a llevar a Daniela Vega mencionándola con otro nombre, porque ella quiere que se le mencione y se le diga así”, añadió.

No obstante, en redes sociales recordaron que en su columna Una verdad incómoda, que se publicó en La Tercera el 10 de abril de 2018, afirmó que “Daniela Vega es hombre“.

@joseantoniokast acaba de decir en #ParisiKastEnBadboys que nunca llamó a Daniela Vega como hombre, pues bien, año 2018, columna de @latercera "Una Verdad Incómoda", dijo lo siguiente (dejo fotos por si de nuevo se le baja el link a la tercera): pic.twitter.com/loVxBPgF6b — Paula 🌳 (@pvallejov) December 6, 2021

“Oponerse a la Ley de Ideología de Género no tiene nada que ver con maltratar a las personas transexuales ni privarlas de su dignidad. Afirmar que un hombre es hombre, aunque sienta la profunda convicción de que es mujer, no debe ser objeto de reproche, si se hace con respeto y si se aborda con soluciones concretas y no con populismo legislativo”, agregó en el texto.

Por otra parte, en su columna Ni Michelle Bachelet ni Daniela Vega, que fue publicada el 29 de mayo de 2018 en BioBioChile, Kast afirmó que “Daniela Vega es hombre, no mujer (…) Yo no tengo ningún problema en llamarla Daniela ni tampoco reconocerle socialmente su condición, pero una cosa muy distinta es creer que la impronta biológica ha cambiado y lo que alguna vez fue hombre, nunca lo fue”.

“Mi nombre es Daniela Vega”

Tras los dichos del candidato presidencial en el programa, la actriz publicó en mensaje titulado “mi nombre es Daniela Vega“, donde señala que “nada me llevaré más que mi nombre, nada ha valido más la pena que luchar por él. Eso vine a buscar y aquí está: Daniela Vega“.