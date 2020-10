Finalmente la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, no pasó su primera etapa, luego que en la Cámara de Diputadas y Diputados no se obtuvieran los 78 votos necesarios para su aprobación.

Tras conocerse el resultado de la votación el martes, el diputado Iván Flores (DC) aseguró que a parlamentarios de oposición que se abstuvieron “les temblaron las cañuelas” y no se atrevieron a respaldar una “justa” acusación.

“Cuando uno tiene claro el rol opositor, lo único que está haciendo además de ser una oposición constructiva, es ser una oposición unida. O si no, el gobierno finalmente lo que hace es buscar individualidades para obtener los votos y punto, con el resto ni siquiera conversa”, dijo a CNN Chile.

En ese sentido, el parlamentario opositor señaló que algunos de sus colegas “sabían que había justificación, pero no se atrevieron a hacerlo”, mientras que otros “teniendo dudas no se atrevieron a ser oposición”.

Por otro lado, Flores afirmó que la defensa de Mañalich, adoptada en parte por el abogado Gabriel Zaliasnik, realizó “jugadas” y “maniobras” para llegar al resultado de un rechazo a la acusación. Zaliasnik es además el representante de Mañalich en las querellas penales en su contra.

“Hubo una maniobra para presentar anticipadamente la acusación. Cuando teníamos claro que teníamos al rededor de 14 días para hacer un programa de invitados e invitadas (…) a final de cuentas no lo pudimos hacer. Anticiparon jugada tras jugada para ir quitándole tiempo a la comisión“, aseguró Flores.

Acusación contra el ministro del Interior

Por otro lado, sigue en pie la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, sobre la que el diputado demócratacristiano adelantó votará a favor de las tres causales esgrimidas.

“El jefe superior superior de Carabineros es el ministro del Interior. No se puede acusar constitucionalmente al general director de Carabineros, se acusa al que representa la institucionalidad como jerarquía máxima”, dijo Flores.

A juicio del diputado opositor, la principal justificación de este libelo acusatorio es “el daño que se hizo a la economía” y “el daño que se hizo a la relación entre ciudadanos”.

“Tenemos un problema de mando en Carabineros, qué duda cabe. Aquí tampoco es responsabilidad del carabinero de a pie, es un tema estructural del mando”, aseguró. “Les costó adecuarse desde una dictadura, con el poder total, a una transición donde tuvieron que ir aflojando el poder”.

