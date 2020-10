La diputada María José Hoffmann (UDI) dijo estar “muy satisfecha” de que no haya prosperado en la Cámara la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, por su gestión durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19.

“Esta fue una derrota de aquellos que buscaban generarle un daño político al gobierno”, dijo en entrevista con CNN Chile junto con agregar que “es una derrota para un grupo que no se quiere moderar, que no quiere entender que la ciudadanía lo que está esperando son diálogos“.

También indicó que la votación que terminó con 73 en contra, 71 a favor y 7 abstenciones “va mostrando que no existe una sola oposición, existen distintas oposiciones con distintas estrategias y veo a varios bastante cansados de esta estrategia obstruccionista, violenta y no democrática“.

“Cuando uno ve las declaraciones del presidente del PC (Guillermo Teillier), de algunos miembros del Frente Amplio, me quedan muchas dudas sobre la vocación democrática que tienen estos partidos, donde no han sido capaces de condenar tajantemente la violencia”, puntualizó la legisladora, quien manifestó que “espero que no sea la voz unánime de todo el partido, porque tengo la fe de que sí creen en la vida democrática y que van a condenar la violencia”.

“Dando las gracias”

Junto a lo anterior, reiteró el apoyo al ex titular de Salud y destacó que “Chile no tuvo que definir a quien elegía y quien no para tener un ventilador mecánico“.

Pese a esto, reconoció que la trazabilidad pudo ser mejor y que “el gesto que hizo (Mañalich) con los alcaldes y alcaldesa, es parte del reconocer que en un minuto tan doloroso y difícil para Chile obviamente hubo sobre todo errores en la forma, eso está instalado que el ex ministro tiene un carácter especial”.

Consultada por una posible proyección política del otrora titular del Minsal, Hoffmann expresó que “creo que con el tiempo le vamos a terminar todos dando las gracias al ministro por la gestión que tuvo, me encantaría que diera el paso sobre todo en un año electoral”.

El futuro de la UDI

Finalmente, sobre las próximas elecciones internas de la UDI para definir su nueva directiva, que se realizarán el 12 de diciembre, la diputada sostuvo que “debiésemos entrar en una nueva etapa, la UDI debiera recuperar su influencia“.

“Tomé la decisión de participar de las elecciones internas y espero tener buenos resultados“, concluyó en relación a que se mantiene como candidata a liderar el partido.