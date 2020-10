Con 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el martes la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich por su gestión durante la pandemia del coronavirus.

La también ex titular del Minsal Helia Molina había dicho que el libelo estaba “fuera de foco”.

En una nueva entrevista con CNN Chile, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) explicó que “Chile está hoy día viviendo un momento súper trascendental en su historia, un momento donde vamos a tener en pocos días más un plebiscito (…) entonces me parece que desvía la atención, desvía el foco“.

Molina planteó que en acusaciones como la que se votó ayer “al final todos los esfuerzos que se hicieron quedan absolutamente perdidos” porque lo que se vota es una decisión política.

“Si hay acusaciones puntuales por asunto de transparencia de datos, de manipulación de información o de cualquier otro tipo que afecte a un ministro o a un funcionario de la salud con un grado de responsabilidad, creo que la justicia ordinaria lo puede hacer y lo debe hacer. Yo solamente tengo mis cuestionamientos a los temas constitucionales porque habitualmente terminan como ayer: mucho ruido y pocas nueces”, agregó.

Además, dijo que “puede ser que se ha sobreestimado la importancia y el rol del Congreso a ese respecto”.

En cambio, sobre la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, afirmó que “podría ser muy justificado por lo menos aclarar los hechos” y para recuperar las confianzas.

La ex secretaria de Estado dijo que el caso del manejo de la pandemia es diferente porque “es un tema donde hemos ido aprendiendo todos, donde se cometieron grandes errores durante la administración del ministro Mañalich, y también él hizo grandes logros, se la jugó, como diría el presidente Lagos, en términos fundamentalmente de avanzar en la oferta de servicios de camas críticas en los hospitales. Tuvo fallas estratégicas porque no puso el acento también en la prevención, a nivel local, en los municipios y en la atención primaria, pero no es comparable con lo que afecta a la paz social y las posibilidades de tener un plebiscito seguro“.

Por eso, manifestó que en el caso del manejo de Interior, “una investigación es importante”.