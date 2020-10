(Agencia Uno) – La diputada Karol Cariola (PC) insistió en la importancia de haber presentado la acusación constitucional contra el ex ministro Jaime Mañalich, ya que aunque fue rechazada, a su juicio permitió a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que implementó el gobierno en esta pandemia.

“En esta oportunidad, los que decidimos llevar adelante esta acusación constitucional lo hicimos sin tener la certeza de que podíamos tener los votos, pero lo importante de esto, más que la aprobación o el rechazo en particular en este caso de la acusación constitucional, es que la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer a fondo cada una de las acciones que llevó adelante este gobierno en el manejo de la pandemia en las que puso en riesgo la vida de los chilenos y chilenas”, indicó.

Además, Cariola lamentó que exista un doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.

“Yo lamento que una vez más haya sectores de oposición que tengan un discurso para afuera, pero que actúen de una manera absolutamente vergonzosa internamente, y es lamentable porque después nos preguntamos por qué la ciudadanía no cree en las instituciones, por qué la ciudadanía no cree en la Cámara de Diputados, por qué somos una de las instituciones con mayor desprestigio… es por esto, es porque a pesar de tener la evidencia sobre la mesa, hay parlamentarios que deciden mirar para el lado”, enfatizó.

En ese sentido, la parlamentaria hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse al tanto del quehacer de los parlamentarios que se abstuvieron y que votaron en contra.

“Yo hago un llamado a los ciudadanos y ciudadanas a fiscalizar cada uno de los actos y de los pasos que se lleven adelante por parte de los parlamentarios que rechazaron o se abstuvieron, y lo digo así porque no me parecería raro que después de esto viéramos consecuencias en relación a su vinculación con el gobierno. Creo que este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo porque manchan la fe pública de nuestro país y por eso es que quiero decir que no podemos seguir aceptando que esta institución siga siendo cómplice de la impunidad que se ha llevado adelante tanto del manejo de la pandemia como en la violación de los derechos humanos cuando se rechazó la acusación constitucional contra el Presidente de la República”, sostuvo Cariola.

Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta votación, la diputada aseveró que hace mucho que hay sectores que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la ciudadanía en el centro.

“Creo que hace mucho rato que hay sectores de la oposición que lejos de buscar unidad, que lejos de poner los intereses de la ciudadanía en el centro, lo que buscan son mezquindades personales. No podemos hablar de toda la democracia cristiana porque el rol del presidente de la comisión que llevó la cuestión previa, el diputado Flores, fue impecable. No podemos hablar de todos los parlamentarios de otros sectores porque hubo un rol importante de otros actores y me parece que en eso es importante hacer la diferencia. Acá no hay una sola oposición y eso lo sabemos hace mucho rato”, afirmó.

Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quién además es presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por COVID -19, criticó el resultado de la votación indicando que “un tema tan sensible como este no puede quedar en el aire, no puede quedar en una votación que lamentamos por algunos votos que podrían haber permitido que los cargos públicos no estuvieran en manos de quienes hoy no tienen las competencias”.

La parlamentaria valoró la defensa del libelo que hiciera la diputada Marcela Hernando, indicando que sus palabras permitieron aliviar en parte el dolor de muchas familias que perdieron un ser querido producto del COVID -19.

“Quiero agradecer especialmente a la diputada Claudia Mix que me invitó a ser parte de esta acusación por su fuerza y su coraje y también quiero hacer un gran reconocimiento a la doctora y diputada Marcela Hernando, porque efectivamente la sensibilidad de sus palabras fueron las que llegaron a cada uno de los hogares chilenos que perdieron a algún pariente, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública que perdieron a algún compañero o compañera entregaron un poco de tranquilidad, una sensación de contención en sus palabras”, afirmó.

Por último, la diputada Santibáñez recordó que existe una querella contra el ex ministro Mañalich y dijo que espera que sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.

“El alcalde Daniel Jadue tiene en sus manos junto a las tres comisiones investigadoras, la posibilidad de llevar la verdad a la ciudadanía y que los diputados que se abstuvieron, que carguen en sus conciencias las muertes o la omisión de aquellas muertes de ciudadanos chilenos y chilenas, porque efectivamente, cuando defendemos los derechos de las mujeres a veces tenemos mucha fuerza, pero cuando se trata de cuestiones políticas, parece que eso se reduce”, finalizó.

