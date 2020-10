Finalmente la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, no pasó de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que fuera rechazada en sala sin siquiera haber tenido que pasar por la votación de la cuestión previa.

Con 71 votos a favor, 78 en contra y 7 abstenciones, el libelo pasará a ser discutido en el Senado, terminando así la fiscalización institucional a una autoridad o ex autoridad de gobierno.

La diputada Marcela Hernando (PR) fue la encargada de relatar los argumentos que daban sustento a la acusación. En conversación con CNN Chile, la parlamentaria ahondó en las razones de la caída del libelo, resaltando su sorpresa por quienes se abstuvieron de votar.

“Me llamó la atención algunos que no votaron hoy y no sé por qué. No vi pareos, por lo que no creo que estuvieran pareados. Las abstenciones me llaman más la atención que los rechazo (…) partiendo por el diputado Silber y la diputada Carvajal“, dijo la diputada.

En ese sentido, y siguiendo la línea del diputado Iván Flores (DC), “no son ni chicha ni limonada” y que en una instancia como esta “uno puede estar de acuerdo o no, ahí uno tiene que responsabilizarse de sus opiniones”.

Lee también: Mañalich pidió disculpas a alcaldes Barriga, Carter y Codina durante intervención por acusación constitucional

“Ser amarillo en una acusación constitucional, que es diferente de otras votaciones… Si uno tiene dudas, la obligación es informarse”, dijo Hernando.

Por otro lado, la diputada se refirió a las palabras de María José Hoffmann, quien aseguró que esta es “una derrota para un grupo que no se quiere moderar, que no quiere entender que la ciudadanía lo que está esperando son diálogos”.

“La gente lo que está pidiendo es dignidad y no a la impunidad, sobre todo en estos días en que conocemos las rebajas inverosímiles del señor Ponce-Lerou en circunstancias que hay una cantidad de chilenos que van a tener que devolver algunos préstamos. La ciudadanía quiere justicia, esperan que sus representantes hablen por ellos”, aseguró la parlamentaria radical.

Regresando al actuar de Jaime Mañalich, la diputada Hernando señaló que “nadie podía poner en duda sus conocimientos”, pero que a pesar de que en febrero la sociedad científica comenzó a aportar con sugerencias, “él no escuchó, este gobierno no quiso escuchar”.

“Esto sobrepasa un tema de errores. Aquí hay una elección: tengo una estrategia, voy a querer que la gente se contagie, algunos se morirán, pero finalmente podré darles un carnet de COVID que están inmunes y eso nos asegura todo. Esa elección es de él, y a esa sólo le servía informar los datos que a él le acomodaban y no los del DEIS“, afirmó.

Lee también: Bancada Comunista lamentó rechazo a la acusación constitucional contra Mañalich