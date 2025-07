Democracia Cristiana opta por respaldar a Jeannette Jara, pero partido termina con renuncia de Undurraga y dividido

La decisión se adoptó este sábado en el marco de la junta nacional de la falange.

En el marco de su junta nacional realizada este sábado, la Democracia Cristiana optó por avanzar en un acuerdo parlamentario que converja en un apoyo a la candidatura de Jeannette jara (PC).

La decisión de apoyar a la candidata comunista se dio por un 63% de los votos de la junta, versus el 37 que optó porque la falange fuera con una carta presidencial propia.

Tal como había anunciado días previos, el diputado y presidente de la tienda, Alberto Undurraga presentó su renuncia al cargo. En su reemplazo asume Francisco Huenchumilla.

Los “coqueteos” entre la falange y jara se dieron semanas previas de la mano del diputado Eric Aedo, quien fue uno de los primeros en reunirse con la comunista.

Sin embargo, horas previas a la junta, un grupo de expresidentes de la DC hizo un llamado a no respaldar la candidatura de la militante comunista.

Al final, y en medio del miedo de desaparecer si no logran un mínimo de legisladores en las elecciones de noviembre, la dc terminó desencantando por respaldar a Jara.

Las razones de la renuncia de Undurraga

El exministro Alberto Undurraga leyó una carta en la junta, tras la votación de respaldo a Jara, dando cuenta de sus motivos para dejar el cargo de presidente de la DC.

“Hoy la Junta Nacional ha decidido respaldar en primera vuelta a la candidata presidencial del oficialismo. He planteado en el debate que esta decisión es un error, por diversas razones doctrinarias, programáticas, políticas y electorales. He planteado que cuando se abandona nuestro electorado, izquierdizando nuestra propuesta, la gente no nos sigue, como fue el apoyo institucional al Apruebo a la primera propuesta constitucional. Pero la Junta Nacional es soberana en las decisiones”, explicó.

“Por las razones expuestas he decidido dirigirme a toda la militancia para comunicarles mi renuncia indeclinable a la Presidencia Nacional de la Democracia Cristiana a partir de hoy, tal como señalé hace unos minutos en la Junta Nacional del partido. Es lo que corresponde cuando un Presidente plantea una convicción en un tema relevante y la Junta Nacional define otro camino. Lo correcto y lo ético es dar un paso al lado. Estimo que quienes han triunfado en su tesis lideren ahora el partido, con plena responsabilidad y convicción. Esto permitirá generar el entorno adecuado para implementar las decisiones que se han tomado”, cerró.