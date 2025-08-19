Cambios clave en programa económico de Jara: Se descartan impuesto a superricos y reforma tributaria

El integrante del equipo económico de Jeannette Jara, Osvaldo Rosales, detalló en CNN Chile los lineamientos programáticos de la candidata del Pacto Unidad por Chile.

Osvaldo Rosales, integrante del equipo económico de Jeannette Jara, entregó detalles en Hoy Es Noticia de CNN Chile, sobre los lineamientos de la candidata del Pacto Unidad por Chile.

Según Rosales, las prioridades del programa están enfocadas en recuperar los niveles de crecimiento y aumentar la inversión en el país.

El documento oficial de la abanderada presidencial plantea aumentar en un 25% la cartera de inversiones durante el período de gobierno, en colaboración con la industria minera, para ejecutar proyectos que eleven la producción en un 10% en cuatro años, alcanzando seis millones de toneladas. Esto podría generar 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos y aumentar las exportaciones en US$ 5.000 millones.

Respecto a la propuesta de ingreso vital de $750.000, el escrito detalla que se implementará mediante una fórmula mixta que combina incrementos al ingreso mínimo mensual, subsidios a las empresas de menor tamaño y transferencias directas a los trabajadores que perciben el ingreso mínimo.

Durante el primer año de gobierno se convocará a un diálogo social tripartito, que incluirá a organizaciones sindicales y gremios empresariales, con el objetivo de definir la trayectoria y los mecanismos para alcanzar el ingreso vital de $750.000 al final del período.

La propuesta contempla tres componentes principales:

Aumento progresivo del ingreso mínimo mensual, considerando la evolución de la inflación, el crecimiento económico y la productividad.

Subsidio a las empresas de menor tamaño, para apoyar la adaptación a los nuevos niveles salariales.

Transferencia monetaria a trabajadores formales con remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo, completando el monto necesario para alcanzar los $750.000 mensuales.

“No se trata que el gobierno por decreto diga que a partir del día 1 el salario mínimo sube del actual monto a 750 mil pesos, no, este es un cambio gradual que debiera estar operando al primero de enero del año 2030”, aclaró Rosales.

Tras el diálogo social tripartito, precisó que se presentará un proyecto en el Parlamento: “porque a nosotros, a diferencia de la candidatura de José Antonio Kast, el Congreso sí nos importa”.

“El impuesto a los superricos no está disponible”

En cuanto a la negociación multinivel, explicó que la idea es avanzar hacia aspectos universales como salud y seguridad, pero la dimensión específicamente salarial depende de la realidad de cada empresa.

“Cada empresa en particular tendrá que ver cómo se adecúa y ahí obviamente nadie está pretendiendo que haya un salario fijo universalmente, para toda la minería, incluyendo a Codelco, a los pirquineros y a las empresas mineras privadas extranjeras. Eso es absurdo”, enfatizó.

Finalmente, Rosales aclaró que la reforma tributaria no está en la agenda por razones prácticas: “Este gobierno gastó un año y medio, dos años sin lograr avanzar, por lo tanto perder tiempo en una iniciativa de este tipo desgasta la iniciativa del Ejecutivo y se puede dedicar a otras actividades probablemente de mayor impacto en el corto plazo en materia de reactivar crecimiento y generar empleo”.

“El impuesto también a los superricos no está disponible porque lo que nos dicen las cifras es que buena parte de esas fortunas probablemente ya están en Panamá, en paraísos fiscales; otro desgaste legislativo para aprobar un proyecto de ese tipo y cuando uno lo va a aplicar resulta que ya no están. La verdad que tampoco tiene mucho sentido”, cerró.