“Tiene todo el derecho a ser candidato”: Pablo Zenteno define postura sobre inscripción de Daniel Jadue

Pese a la controversia por su formalización en el caso Farmacias Populares, Zenteno destacó el acuerdo transversal alcanzado al interior del PC y evitó plantear la candidatura como un dilema, privilegiando el foco en la unidad electoral del oficialismo.

El exdirector del Trabajo y actual candidato a la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Zenteno, se refirió este martes, en conversación con CNN Prime, a la inscripción del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como candidato a pesar de estar formalizado por irregularidades en el caso Farmacias Populares.

Consultado por la decisión del Partido Comunista (PC), Zenteno —militante de dicha colectividad— respaldó la postulación de Jadue, afirmando que “tiene todo el derecho a ser candidato” y valorando que el proceso de definición parlamentaria y municipal haya estado marcado por un amplio consenso político dentro de la colectividad.

“Evidentemente, estoy de acuerdo con el PC, milito en el partido y me quedo con el acuerdo. Yo no lo pondría como una dicotomía, lo que valoro es el acuerdo transversal que se logra en este proceso”, subrayó el aspirante al Congreso.

El abogado también evitó centrar la discusión exclusivamente en la controversia generada por la candidatura de Jadue, poniendo énfasis en la necesidad de resaltar el consenso alcanzado en las negociaciones electorales, tanto dentro del PC como en el marco del pacto oficialista.

“Daniel Jadue reúne hoy día todos los requisitos para ser candidato“, sostuvo.

La candidatura de Jadue ha generado divisiones dentro del oficialismo y críticas desde la oposición, debido a su formalización por presuntos delitos en el manejo del modelo de farmacias populares.

Sin embargo, desde el PC han insistido en que su situación judicial no impide legalmente su postulación.