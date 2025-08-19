¡A sacar los abrigos! Pronostican nieve y hasta – 12 grados en diversas comunas de la Región Metropolitana

Pero no es lo único, ya que se espera que el sábado las temperaturas desciendan drásticamente.

¿Quién dijo que el invierno se fue? Al parecer está más presente que nunca. Así, al menos, se pronostica para este jueves en la Región Metropolitana.

Esto porque se proyectan nevazones en diversas comunas de la capital y hasta -12 grados de temperatura para este sábado.

Según el reconocido NRK and Norwegian Meteorological Institute se espera nieve, sí, nieve, para este viernes: Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y San José de Maipo son algunas de las comunas del Gran Santiago que se verán afectadas por este fenómeno climático. En el resto se esperan precipitaciones que, en algunas zonas, podría convertirse en aguanieve.

Por ejemplo, en Santiago se pronostica -9 grados; en Las Condes habría -7, lo mismo para Lo Barnechea; Peñalolén -9; mientras que en San José de Maipo el termómetro podría llegar a -12.