Osvaldo Rosales y propuesta de Kast de reducción de gasto fiscal: “En un lapso tan reducido, es oportunista”

El economista e integrante del equipo de Jeannette Jara se refirió en CNN Chile a la propuesta del candidato José Antonio Kast, llamada "El despegue", que contempla desregulación, reducción de la carga tributaria y racionalización del gasto público.

Osvaldo Rosales, integrante del equipo económico de Jeannette Jara, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a los ejes programáticos de sus contendores en la carrera presidencial.

Consultado por la periodista Matilde Burgos respecto a que la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, ha manifestado que su programa garantiza la paz social —lo que implicaría que en el caso de una carta presidencial de la oposición podría generarse un ambiente que amenace la convivencia—, el economista comentó la propuesta del abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, denominada “El despegue”. Sus pilares son la desregulación, la disminución de la carga tributaria y la racionalización del gasto público.

“La candidatura de Kast, dice que quieren reducir el gasto público en 8 mil millones de dólares, y en 18 meses. Probablemente ellos no saben que alrededor del 90% a 91% del gasto fiscal está atado a leyes. Y ese 91% de gasto fiscal está también atado a personas en el sector público que laboran para que esas leyes se cumplan. Claro, a lo mejor el círculo cierra cuando él dice, mire, el ‘Congreso no es tan importante’. Yo no sé cómo lo va a hacer”, planteó.

En esa línea, subrayó: “esa reducción del gasto fiscal, en un lapso tan reducido, no solo no es viable políticamente, es oportunismo. Eso no calza. Entonces, si eso se llegara a gestar, esperemos que no, esperemos que el país sea más sabio al respecto, es muy probable que existan molestias, que existan reacciones sociales, obviamente, pero ¿quién es uno para decir, mire, tal día, a tal hora va a haber un estallido social? Eso es absurdo”.