El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, calificó a través de Twitter como “actor de reparto” a Gabriel Boric (CS), candidato presidencial del Frente Amplio, a propósito de su desempeño en el debate de primarias transmitido por Chilevisión y CNN Chile.

En entrevista con Hoy Es Noticia, Muñoz explicó que “un actor de reparto es alguien que no quiere asumir la delantera, y cuando en una carrera presidencial las encuestas indican que Boric está por debajo de Jadue, hay que intentar alcanzar a quien va delante y para eso hay que ser menos respetuoso de lo que él fue y no me pareció que Boric quisiera asumir ese papel”.

Por eso, piensa que más allá de si la gente le cree o no a las encuestas, “van a quedar más o menos en el mismo lugar”.

Analizando el programa de Jadue, dijo que hay similitudes en ciertos aspectos, pero también hay otros temas en los que aprecia “serias discrepancias”, como en las “limitaciones a la libertad de expresión y de prensa”.

“Hay otras materias donde la aspiración es muy alta, pero el detalle es muy escaso. Cuando uno promete jugar con un equipo de fútbol con Messi, con Mbappé y con Cristiano Ronaldo, pero no nos dice el detalle de cómo llegar a tal hazaña, uno tiene dudas”, advirtió también, junto con lo cual afirmó que no le parece posible recaudar el 10% del PIB en cuatro años.

Primarias de Unidad Constituyente

Consultado sobre la cercanía del pacto Unidad Constituyente con Boric, el timonel del PPD dijo que “hay más cercanía con Boric que con Jadue, pero estoy convencido que vamos a lograr una primaria convencional o una primaria ciudadana entre Paula Narváez y Yasna Provoste”.

Considerando que las primarias legales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos se llevarán a cabo el 18 de julio, Muñoz planteó que una primaria convencional entre Narváez y Provoste “no podría ser más allá de la primera semana de agosto”.

“Las próximas semanas van a ser claves”, adelantó, ya que “tenemos que tener un acuerdo en julio”.