Luego de que el presidente de Bolivia, Luis Arce, pusiera nuevamente la demanda marítima boliviana en el debate, el ex ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz comentó en CNN Chile: “Esta declaración del presidente Arce sobre una ‘nueva etapa’ en la relación bilateral, a mí me suena como la vieja estrategia de condicionar la relación entre Chile y Bolivia a la aspiración marítima de ese país, y creo que no tiene ningún sustento. Condicionar un eventual acuerdo migratorio al acceso soberano al mar para Bolivia es totalmente alejado de la realidad. No tiene sustento porque Chile siempre va a abogar por el respeto irrestricto al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que estableció los límites fronterizos entre los dos países y que, por lo demás, fue la viga maestra de nuestra exitosa defensa frente a la demanda marítima boliviana. Esa sentencia de la corte dejó claro que Chile no tiene ninguna obligación. Entonces, insistir en eso es en vez de poner la mirada en el futuro, es quedarse anclado en el pasado”.