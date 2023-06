El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, defendió al gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, indicando que su liderazgo en Fundación Chinquihue está normado por estatuto de su cargo.

¿Qué pasó?

Un reportaje de Mega indicó que en diciembre de 2022, la fundación recibió $1.628 millones de la gobernación para programas relacionados con la pesca artesanal. En el escrito también se señala que “según el estatuto de la fundación, es la máxima autoridad regional quien debe presidir el directorio”.

Jackson abordó la situación este miércoles en el marco de la entrevista con CNN AM de CNN Chile sobre las implicancias de los convenios que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó con Democracia Viva en Antofagasta. “No por ese caso hay que intentar desprestigiar el caso que hacen cientos de organizaciones de la sociedad civil que están aportando en muchas partes (…) y que hoy mismo si prescindiéramos de ellas, el Estado no podría llegar a muchas familias”, expresó.

“Por lo tanto, apenas haya conocimiento de irregulares, se tienen que conocer, pero sin generalización apresurada”, agregó.

Respecto al caso de Vallespín, el ministro fue enfático: “Eso es parte de su labor, porque por estatuto él debe estar -como gobernador regional- a cargo de esa fundación que es para el fomento productivo de la pesca”.

“Entonces, creo que esta situación está bien: hay que encontrar todas las (situaciones en las) que haya irregularidades; pero también hay que tener ojo de que hoy día muchas familias están esperando respuestas que se dan a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil. ¿Que si es que hay que mejorarlos?, hay que mejorarlos, pero en este caso no enlodar el trabajo que hacen muchas fundaciones que están ayudando y que por este caso no debiesen verse homologadas al caso”, sentenció.