Respecto a los convenios que firmó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con Democracia Viva en Antofagasta, el ministro y líder de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, manifestó que la responsabilidad política ya fue asumida con la salida de Tatiana Rojas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, y que el ministro de la cartera, Carlos Montes, “ha sido absolutamente diligente” al respecto.

En entrevista con CNN AM de CNN Chile, Jackson reiteró su condena a lo ocurrido sobre la firma de tres convenios que pactó el Minvu por $426 millones en total con la fundación vinculada a militantes de RD.

“Acá lo que se ha venido conociendo es que hubo una solicitud de información que fue debidamente iniciada en un trámite administrativo“, indicó el ministro, ante lo cual, “el presidente le solicitó la renuncia a la subsecretaria (Tatiana Rojas) no porque se creyera que estuviera involucrada, sino más bien porque había un acto administrativo que no fue tan rápido como la situación lo ameritaba“.

“En ese sentido, el ministro siento que ha sido absolutamente diligente, se ha puesto a disposición”, agregó.

“Ya fueron asumidas las responsabilidades políticas el caso”

No obstante, Jackson llamó a no generalizar lo ocurrido. “Creo que hay una situación de una fundación en una región donde se genera una situación en particular que es completamente condenado, pero no por eso vamos a dejar que todo el Plan de Emergencia Habitacional que está liderando el ministro Montes se detenga, porque hay muchas familias que están dependiendo de eso y en este caso, el ministro Montes ha tenido toda la disposición para poder colaborar“, expresó.

Finalmente, el ministro dijo tener “la misma opinión” que la ministra Camila Vallejo: “Ya fueron asumidas, por parte de la exsubsecretaria Rojas, las responsabilidades del caso”.