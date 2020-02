El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, afirmó que en Chile se vive una crisis en materia de derechos humanos y criticó el actuar del Gobierno y del ministro Gonzalo Blumel en la materia.

En entrevista con Hoy Es Noticia en CNN Chile, el timonel de la DC comentó que “parece que para el único que no existe esta crisis es para el gobierno. No hay ni una sola querella del Ministerio del Interior. Yo soy de La Araucanía; se incendia un camión y parte el Ministerio del Interior a querellarse. Me parece muy bien, pero cuando aquí muere gente o cuando son objeto de represión brutal o cuando hay apremios ilegítimos, no hay ninguna sola querella del Ministerio del Interior“.

En la misma línea, exigió la salida de Mario Rozas y criticó que Blumel “sigue amparando a un general director de Carabineros que simplemente no conduce, no dirige, no lidera“.

Sin embargo, aclaró que eso no necesariamente significa que desde la Falange apoyen la advertencia realizada desde el Frente Amplio al secretario de Estado respecto a levantar una acusación constitucional en su contra si es que no saca a Rozas.

“Estas cosas tiene que fundamentarse bien, conversarse bien, no se pueden seguir cometiendo los errores, pero me parece que el ministro del Interior no puede seguir amparando a un general director de Carabineros que tiene a la institución en absoluto desgobierno“, señaló.

Criticada reunión de Desbordes

Chahin comentó también la cuestionada reunión que sostuvo el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, con partidos de oposición y que generó críticas desde Chile Vamos. Carlos Larraín, por ejemplo, afirmó que “no hay puente posible como se ha demostrado en todas las vueltas del camino. No lo entiendo, ya no hay vuelta posible con la izquierda”.

Desde La Moneda, en tanto, la ministra Karla Rubilar apuntó a los efectos que ha tenido la cita, enfatizando que “la unidad en Chile Vamos es vital para el gobierno del presidente”.

Al respecto, el presidente de la DC dijo que “yo no sé si Carlos Larraín quiere ser una especie de co-presidente del partido. Ese es un problema de Renovación Nacional”. Por otro lado, indicó que “es bien inconsistente lo que dice la vocera, porque ya no hay acuerdo en la derecha sobre la posición respecto del plebiscito del 26 de abril”.

“La UDI va a rechazar, una parte mayoritaria de RN también, pero algunos parlamentarios y el presidente de RN legítimamente han dicho que están por el Apruebo, así también Evópoli. ¿Cuál es el problema en que aquellos que estamos por el Apruebo nos sentemos a conversar para poder ver cómo fortalecemos esa opción?“, cuestionó.

Y agregó: “Parece que en definitiva el Gobierno y Chile Vamos quieren terminar cuadrándose con el Rechazo y quieren decirle a los chilenos que no están por una nueva Constitución. Si es así, díganlo”.