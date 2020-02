La diputada Catalina del Real (RN) es parte de la propuesta de los parlamentarios de Renovación Nacional que buscan “rechazar para reformar” en el plebiscito del 26 de abril por una nueva Constitución.

En entrevista con Marca Registrada en CNN Chile, la parlamentaria argumentó que “no necesitamos cambios después, los necesitamos ahora. El Congreso puede hacerlo, más de la mitad de los parlamentarios somos nuevos”.

Además, aseguró que “la mayoría de los países del mundo tienen constituciones incluso más antiguas que la Constitución del ’80 nuestra“.

Del Real comentó que “la gente piensa que van a ser los ciudadanos quienes van a estar en esta asamblea y van a poder ser legisladores. Quiero dar una mala noticia: no van a ser ciudadanos comunes y corrientes, finalmente la franja la tienen los partidos políticos, los candidatos los van a llevar los partidos políticos, y quienes ganen van a ser personas conocidas, ex diputados, ex ministros, va a ser la mayoría gente conocida, por lo tanto, lo que se va a generar es un segundo Congreso“.

Esto pese a que los ciudadanos tendrán la posibilidad de decidir en un plebiscito de salida si están de acuerdo o no con el contenido de la eventual nueva Constitución.

Lee también: Issa Kort por reunión entre Desbordes y la oposición: “Los acercamientos no deben ser sólo para un fin comunicacional”

Polémica por reunión de Desbordes

Por otro lado, la diputada se refirió a la nueva polémica protagonizada por el presidente de su partido, Mario Desbordes, tras participar de una reunión con partidos de oposición para abordar la preocupación por los hechos de violencia en la antesala del plebiscito.

Al respecto, Del Real valoró “todos los esfuerzos por lograr acuerdos y diálogos”, incluido el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Sin embargo, también señaló que “el problema” de dicho acuerdo es que “este camino no se ha cumplido, la paz no ha llegado, han seguido los episodios muy violentos, la PSU hubo que hacerla tres veces”.

Y criticó que “ha habido partidos como el PC y gran parte del Frente Amplio que no han condenado la violencia y han habido otros partidos que se han hecho los lesos. Muchos de ellos han sido cómplices pasivos viendo cómo pasa la violencia por sus ojos y han seguido acusando constitucionalmente. Por lo tanto, a mí me causa cierta suspicacia volver a confiar en ellos“.