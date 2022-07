El ex convencional de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahin condenó el mensaje del presidente Gabriel Boric, quien previo a la Junta Nacional extraordinaria del partido llamó a recordar al ex líder falangista y presidente Eduardo Frei Montalva.

El hecho ocurrió durante el miércoles, cuando el jefe de Estado, tras reunirse con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), fue consultado sobre si tenía algún llamado para la DC en el marco de la definición de la colectividad respecto al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

“Que recuerden a Eduardo Frei Montalva”, respondió el presidente.

Al término de la jornada, la DC definió apoyar la opción Apruebo.

¿Qué dijo Chahin?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, se le preguntó a Chahin si cree que existe intervención en el mensaje de Boric.

“Por cierto que es una inversión. Yo lo hago (votar Rechazo) pensando en Frei Montalva. Frei Montalva dijo claramente que en Chile y el mundo cada cierto tiempo emergen grupos altamente ideologizados que lo que hacen son verdaderos experimentos sociales que desconocen la realidad, la historia de cada uno de los países y que terminan llevándolos al caos”, contestó.

“Por lo tanto, creo que a veces se abusa de la figura de Frei Montalva de manera sin ningún pudor. Entonces, los mismos que cuando les conviene o cuando quieren atacar a la DC la tratan de golpista, hoy día dicen ‘recuerden a Frei Montalva’ para tratar de lograr un resultado a su favor”, agregó.

En ese sentido, el ex convencional fue enfático en sostener que, a su parecer, “eso es un oportunismo que no está a la altura de un presidente de la República. Me decepciona profundamente Gabriel Boric. A él lo consideraba siempre una persona que tenía una estatura mayor que la que ha demostrado tratando de involucrarse en las decisiones internas de los partidos y tratando, de alguna manera, impulsar un quiebre definitivo en la Democracia Cristiana”.