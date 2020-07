Luego que Mario Desbordes asumiera en el Ministerio de Defensa, Renovación Nacional quedó presidido interinamente por el senador Rafael Prohens.

Así, en agosto la colectividad tendrá un consejo general en el que se ratificará el mandato de Prohens y se preparará el camino de cara a las elecciones internas en diciembre.

Uno de los candidatos en dicho proceso es el senador Francisco Chahuán, quien lo confirmó en conversación con CNN Chile: “Efectivamente he señalado que estoy disponible. Un grupo de militantes, consejeros y parlamentarios me ha pedido que evalúe la posibilidad de liderar el partido”.

Sobre el llamado al ex timonel de RN, Mario Desbordes, Chahuán comentó que “el presidente Piñera, al nombrar a dos panzers de Renovación Nacional como ministros de Estado, muestra que Renovación Nacional volvió a ser el partido eje del gobierno, y una señal al interior de la propia coalición para ordenarnos”.

Asimismo, aseguró que es necesario “institucionalizar la coalición”. “Hoy día Chile Vamos no existe, desde el punto de vista que no tiene incidencia en el debate público, no tienen vida propia fuera del comité político de La Moneda”, dijo Chahuán.

Por otro lado, a diferencia de la postura de Desbordes, Chahuán se define como partidario del “Rechazo propositivo”, con la idea principal de negarse a una nueva constitución para reformar la actual.

“Hemos planteado respecto del plebiscito que añadir dos años más de incertidumbre respecto de la reconstrucción de empleo en el país y de la economía va a ser complejo. Pero ciertamente soy partidario de efectuar cambios institucionales“, agregó.

Con todo, indicó que eso no resta que como presidente de RN deberá mantener la apertura que tenía Desbordes a la libertad de opción a sus militantes. Esto plantea la posibilidad de que se levante una lista por el Apruebo, ya que la campaña coincide con la fecha del plebiscito.

Finalmente, respecto al quinto cambio de gabinete que realizó Sebastián Piñera en su segundo mandato, el senador aseguró que será “un punto de inflexión completo” y marca “una nueva etapa del gobierno”.

“Los propios ministros que han sido designados en las carteras sectoriales van a tener influencia en el comité político y capacidad de interlocución“, dijo.