El diputado y jefe de banca de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, aseguró que desde el Gobierno lo llamaron para expresarles su “alivio”, luego que la corporación rechazó continuar con el trámite de los proyectos que buscaban un nuevo retiro de los ahorros previsionales.

La situación ocurrió luego que el diputado Felipe Camaño aseguró que “Mario Marcel, el ministro, le dice abiertamente (a Aedo) que le agradece que esto se haya acabado acá en el Congreso”. Lo que causó revuelo al interior del Parlamento y el mundo político.

Sin embargo, momentos después esto fue aclarado por Aedo, aunque precisó que sí recibió un llamado de “alivio” desde el Ejecutivo.

“Felipe Camaño se confundió y entregó una información que es errónea. No es el ministro Marcel que ha tomado el teléfono y que me ha llamado. Eso no es efectivo”, dijo el diputado en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

“Lo que sí es efectivo es que personas del Gobierno sí hablaron conmigo para mostrarme su alivio, respecto que los proyectos de retiro no se hayan aprobado. Así lo comenté yo ayer en el almuerzo con la bancada de la Democracia Cristiana”, sentenció.