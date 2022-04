Este martes, las diputadas María Luisa Cordero (IND) y Maite Orsini (RD) protagonizaron un tenso momento en Sala cuando los parlamentarios discutían la moción que incluye y sanciona el acoso sexual e incorpora la perspectiva de género en Bomberos de Chile.

El hecho comenzó cuando Cordero solicitó su punto de reglamento y acusó que Orsini la encaró “con ímpetu” de golpearla, situación que causó la molestia de la frenteamplista.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’, y no le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteque. Yo como no conozco las reglas del juego aquí adentro, salvo las reglas del juego de seres humanos… me dio susto, porque venía absolutamente fuera de control”, afirmó.

Al respecto, Orsini le respondió fuera de micrófono “¿qué te pasa, vieja loca?”, ante lo cual Cordero le denunció a la presidenta (s) de la corporación, Claudia Mix: “Y me acaba de tratar de vieja loca”.

Lee también: Gael Yeomans calificó como “cuestionable” votación del PPD en el quinto retiro: “Hay algo que revisar”

Debido a esto, Mix señaló que, como mesa directiva, “vamos a llamar al orden a la diputada Orsini (…) Las conversaciones se dan en todos lados en este espacio”.

“Igual yo le quiero pedir a la diputada (Cordero) que tenga un poquito de paciencia porque efectivamente están revisando un tema de una indicación. Referirse a una diputada, tratarla también como la niñita que va a una discoteque tampoco es la mejor forma”, agregó.

“Yo sugiero que también mantengamos el orden, el vocabulario mutuamente para que esto avance en respeto y en armonía. De todas maneras, ya hice el llamado al orden, diputada”, continuó.

Debido a lo ocurrido, Cordero finalizó su intervención proponiendo que, ya que Orsini “tiene el tema, que entonces le demos más tiempo para que nos informe. A mí me parece que es fantástico que se dialogue, pero hay un mínimo de respeto de los silencios y de los espacios de todos. A eso me refiero, pero si es la costumbre, vaya, qué le vamos a hacer”.

“Lo vamos a considerar”, le contestó Mix.

Posteriormente, la diputada Cordero anunció que “el incidente ya se encuentra en proceso de ser ingresado a la comisión de Ética“.