La diputada Gael Yeomans (CS) ofreció disculpas tras criticar a los parlamentarios socialistas por su apoyo al retiro universal.

“Reivindican a Caros Lorca (ex diputado socialista, detenido desaparecido), pero no son capaces de defender un programa de cambios. No hay nada nuevo bajo el sol en una izquierda que busca el camino fácil y renuncia a construir condiciones para cambios profundos”, dijo.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria manifestó: “Quiero aclarar el punto, el discurso da cuenta del fondo que tenía que ver con el compromiso que tenemos que tener las y los parlamentarios con un programa de transformaciones que han levantado las luchas populares y que se encarnan en el programa de Gobierno del presidente Boric”.

Lee también: Joanna Pérez tras rechazo de los proyectos de retiro: “El Gobierno tiene una oportunidad de partir nuevamente”

En ese sentido, aseguró que “cuando en el caso de los retiros se pone en riesgo la posibilidad de llevar a cabo esas reformas estructurales, obviamente que el cuestionamiento hacia la postura que debemos tomar las y los parlamentarios, me parece que es lo mínimo”.

Asimismo, reiteró que “creo que lo importante tiene que ver con mantener un diálogo (…) quiero recalcar que tenemos por desafío ser gobierno”.

Finalmente, indicó que “no lo digo por el PS, sino un caso más cuestionable, el PPD, donde solamente una parlamentaria (Helia Molina) votó en conformidad a la visión que tenía el gobierno respecto al quinto retiro, ahí hay algo que revisar”.