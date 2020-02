El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper respondió a las declaraciones del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien calificó algunas posturas contra una nueva Constitución como “campañas del terror”.

“Yo creo que tampoco hay que ser tan fatalistas. Estas campañas del terror a mí, más bien, me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno”, fueron las palabras del jefe comunal en conversación con Cooperativa.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, Schalper respondió que quienes se han manifestado por el “Rechazo” en RN están “haciendo eco del sentir de los sectores moderados del país, que quieren cambios, pero no quieren una hoja de ruta de dos años, incierta, con probables malos efectos para la economía y, finalmente, bastante cara”.

“El terror que yo conozco es el terror que experimentan prácticamente todos los viernes los vecinos de Plaza Italia en la comuna que dirige el alcalde Alessandri“, dijo el diputado.

Refiriéndose a la parte en que Alessandri inidó que hay gente que “no quiere que nada cambie”, el parlamentario recordó que su sector presentó a fines de enero una propuesta constitucional en el Parlamento.

“Que se nos pretenda decir que no queremos que cambie nada… yo no me siento para nada identificado. Al revés, nosotros queremos que las cosas cambien, pero que cambien ahora y que cambien en un contexto de diálogo y de estabilidad”, manifestó.

Finalmente, aseguró que “lo que se juega Chile el 26 de abril no es solamente un plebiscito. Se juega si el malestar social que está experimentando Chile lo vamos a canalizar por la vía de las revoluciones, de partir de cero, de comprarnos un diagnóstico de aquellos que creen que hay que sentirse avergonzados de los últimos 40 años; o más bien ese malestar social se va a canalizar a través de las reformas, de construir sobre la base que ya hemos avanzado”.