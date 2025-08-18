Mayne-Nicholls tras inscribir candidatura presidencial: “Esperamos sumar los votos para llegar a segunda vuelta”

El independiente concretó la inscripción de su candidatura ante el Servel, afirmando que tras la primera etapa que era conseguir las firmas, ahora viene la siguiente que es revertir lo que expresan las encuestas de opinión.

Este lunes Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, oficializó la inscripción de su candidatura a la presidencia del país.

A eso de las 18 horas de este lunes el ahora candidato presidencial llegó hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) con la documentación que respalda la totalidad de firmas que tuvo que reunir para poder inscribir la candidatura, debido a que lo hace como independiente.

Frente al Servel y ya habiendo concretado la inscripción, Mayne-Nicholls agradeció a las figuras políticas que han mostrado su apoyo como Soledad Alvear, Davor Harasic o Ricardo Torres, pero dejando claro que los nombres de quienes conformarán su equipo de campaña los dará a conocer durante los próximos días.

“Las expectativas son, primero era reunir las firmas lo que logramos el día viernes, y después trabajar en el programa, ya vamos como en la cuarta versión del programa. De acuerdo a la ley tenemos tres días para entregarlo. La expectativa obvio es tener la cantidad de votos posible para llegar a la segunda vuelta y llegar a la presidencia”, comentó ante la prensa.

Esta tarea de llegar a segunda vuelta no sería menor si se consideran las encuestas de opinión, donde se mantiene en el punto porcentual. Por ejemplo, en la última Cadem recibió un 1% de las preferencias.

A grandes rasgos el candidato presidencial señaló que su campaña constará de cuatro grandes pilares, que son educación, crecimiento económico, salud y vivienda.

