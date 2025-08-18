País vallenar

“Tenemos vías colapsadas”: Municipio de Vallenar advierte por inundaciones en diversos sectores tras intensas lluvias

Por CNN Chile

18.08.2025 / 19:25

Videos y fotos compartidos en redes sociales muestran calles inundadas, poblaciones afectadas y puentes cerrados por seguridad debido a la emergencia.

Este lunes la Municipalidad de Vallenar, en la Región de Atacama, llamó a la población a “no salir a la calle, de no ser necesario” debido a la emergencia generada tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Las precipitaciones, por las que se ha decretado alerta temprana preventiva, han inundado las calles y diversos sectores de la comuna.

A través de un comunicado en redes sociales, el municipio detalló que “tenemos vías colapsadas con la acumulación de agua”. Además, pidió a los habitantes “tomar las precauciones correspondientes” ante la emergencia.

Por otro lado, usuarios en redes sociales han publicado diversos registros que dan cuenta de inundaciones en diferentes calles, poblaciones y zonas de Vallenar, provocando incluso el cierre de puentes de la comuna.

Noticia en desarrollo…

