El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, dijo que Pedro Velásquez -quien fue condenado por fraude al Fisco e inhabilitado de por vida para ejercer como alcalde- tiene la opción de ser candidatura a senador, argumentando que “parte del proceso penal en Chile tiene que aspirar a la reinserción”.

Sin embargo, el parlamentario oficialista precisó que, para él, su par debe “ponerse al día con sus responsabilidades”, es decir, pagar la multa que le decretó el tribunal.

Situación de la candidatura

Antes de quedar inscrito como candidato independiente del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI), Velásquez había estado en conversaciones con la mesa directiva de RN para ser postulante por el partido.

De hecho, el parlamentario por el distrito 5 dijo el pasado 24 de agosto a Mi Radio que “hace aproximadamente tres semanas, en el Congreso se me acerca el presidente del partido, Francisco Chahuán (…) pasaron unos dos días y el secretario general, Diego Schalper, conversa conmigo para proponerme si yo consideraba poder ir en la lista de RN como independiente”.

No obstante, Schalper entregó otra versión sobre lo ocurrido este lunes en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, señalando que fue Velásquez quien se acercó a conversarle sobre la candidatura.

“Se acerca esta persona, Pedro Velásquez, e incluso me acuerdo dónde, en el Pensador, que es el sector donde se hacen las pautas de prensa en el Congreso; él nos manifiesta su interés de eventualmente ser candidato a senador. Yo le informo que el procedimiento en Renovación Nacional se aplica respecto a todos por igual: una persona que quiere ser candidata firma su ficha de preinscripción y esto se somete a la valoración del consejo -en su caso- distrital y regional”, dijo el diputado de RN.

“En el caso de Renovación Nacional, a nosotros nos parecía que a priori negarle esa posibilidad a alguien que ha sido diputado dos períodos no era razonable. Lo llevamos al consejo regional de Coquimbo, el consejo regional de Coquimbo lo rechazó, esto fue planteado en el comité electoral, que también rechazó la postulación de Pedro Velásquez; y ante lo cual, como él mismo lo relata, yo tomé contacto con él ese sábado en la tarde y le dije: ‘mire, diputado Velásquez, la verdad es que ni el consejo regional de Coquimbo ni tampoco en el comité electoral de Renovación Nacional tuvo espacio su candidatura’”, detalló.

“Que no haya pagado la multa es lo que me parece más grave”

Posteriormente, Schalper se refirió a la posibilidad de que Velásquez pueda ser candidato, pero haciendo hincapié en que primero debe pagar la multa a la que fue condenado por el tribunal.

“El diputado Velásquez es una persona que efectivamente lleva dos períodos en el Congreso y, por lo tanto, uno podría decir: claro, hoy la crítica se le hace al PRI -o a quien sea por llevarlo como candidato-, pero no es una persona que de alguna manera venga saliendo de la nada”, sostuvo.

“Yo creo que no haya pagado la multa es lo que me parece más grave y espero que eso lo resuelva a la brevedad, pero que una persona pueda eventualmente ser condenada, cumpla su pena -como aquí en este caso no se ha cumplido la pena, efectivamente y es un tema tremendamente relevante que considerar- y luego quiera seguir adelante, me parece que es parte de lo que queremos del proceso penal, que es que, en definitiva, las personas cumplan sus penas pero que después no queden con ostracismo de por vida”, continuó.

“Yo creo que lo más grave de todo y eso se lo he planteado también a él, es que él tiene que ponerse al día en sus responsabilidades, pero yo al menos creo que parte del proceso penal en Chile tiene aspirar a la reinserción, sino piense usted, por ejemplo, en el caso de Yasna Provoste”, agregó.

Finalmente, tras ser consultado sobre si la candidatura es o no una señal errática, considerando que esta también ha incomodado al postulante a La Moneda de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, Schalper respondió que: “piense usted en el caso de la senadora Provoste que también tuvo una situación, fue condenada, fue inhabilitada durante cinco años y hoy día es candidata presidencial”.

“Entonces, yo en eso creo que nosotros, está bien, tenemos que ser tremendamente estrictos en que todo acto reñido con la probidad requiera una sanción durísima, pero al mismo tiempo aspirar a que las personas cumplan sus sanciones y después puedan reincorporarse”, concluyó.