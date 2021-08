El jefe de campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, le respondió al candidato del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, quien argumentó su postulación a La Moneda señalando que el ex ministro representa la continuidad del presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el también ex diputado dijo que la justificación de Enríquez-Ominami “es de los argumentos más pobres que yo he escuchado en política. Oponerse contra algo, contra alguien en particular ¿qué propone?”.

“Yo creo que las elecciones se tratan de futuro, no se tratan de pasado. Esto no es alternancia o continuidad. Las elecciones se tratan de qué le proponemos a los chilenos para los próximos cuatro años, que realmente vaya en sintonía lo que la gente demanda y necesita para el futuro del país”, agregó.

“Entonces, cuando escuchamos que hay ciertos sectores de la izquierda que lo único que los une, que los convoca, es derrotar a alguien sin ningún proyecto, sin ninguna idea, donde ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo en una primaria, donde él no respetó el acuerdo que tenía con su sector –no pudo ni llevar ni siquiera un pacto electoral para las parlamentarias–. La verdad es que es la ciudadanía la que va a tener que jugar con sus votos”, sostuvo.

Candidatura de Pedro Velásquez

Browne también se refirió a la polémica candidatura senatorial en el pacto oficialista Chile Podemos Más de Pedro Velásquez, actual diputado que fue condenado –cuando era alcalde de Coquimbo– por fraude al Fisco en 2007, está inhabilitado de por vida para ejercer como jefe comunal y durante su trayectoria política ha tenido acusaciones de violencia y acoso sexual en su contra.

“Hoy día él tiene la habilitación para poder ser candidato y uno tiene que respetar las reglas, tiene que respetar la posibilidad de que algunas personas puedan competir. Otra cosa distinta es que uno empatice más o menos con ciertas candidaturas, pero pasar a un veto a mí me parece que es súper complejo en democracia”, sostuvo.

“Creo que la diversidad de una coalición se construye desde el respeto de la institucionalidad, de las reglas que hoy día tenemos de nuestra democracia y uno podrá tener más afinidad con ciertas candidaturas que con otras, y evidentemente que este es el caso donde una candidatura que desde el comando no nos acomoda, pero respetamos que un partido de Chile Podemos Más pueda llevarla adelante”, añadió.

No obstante, Browne fue enfático en señalar que “nosotros hemos sido sumamente claros y lo dijimos el día de ayer: no es una candidatura que nos acomode, no es el tipo de liderazgo que creemos que tiene que haber en este nuevo ciclo político que enfrenta el país. Creo que no concuerda con lo que la ciudadanía hoy está demandando como candidato, pero, insisto, es una decisión de los partidos y, por lo tanto, son ellos los que tienen que hacerse cargo de esas candidaturas”.