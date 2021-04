Esta jornada se votará tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, como en el Senado, el informe entregado el lunes por la Comisión Mixta que analizó la postergación de las elecciones fijadas originalmente para este fin de semana 10 y 11 de abril.

La comisión estableció que los alcaldes que van por la reelección volverán a ejercer sus funciones en sus municipios desde que se promulgue esta ley hasta el 15 de abril, un mes antes de los comicios.

Además, se aprobó que el sábado 15 y domingo 16 sean declarados como feriados irrenunciables para todos los dependientes del comercio y se rechazó que se mantengan los aportes a las campañas durante el período en que estén suspendidas.

Una de las medidas que quedó fuera del proyecto fue el transporte público gratuito para los días de las elecciones. El senador Alfonso de Urresti (PS) acusó que con esto, “el Gobierno y la derecha nuevamente no quisieron dar facilidades para que se pueda votar”, considerando que en mayo, cuando se realizarían los comicios cuádruples, podría haber un pronóstico del tiempo adverso en el sur del país.

Lee también: Proceso constituyente: Conoce a qué distrito pertenece tu comuna

De Urresti dijo en entrevista con CNN Chile que esto deja de manifiesto “una contradicción de parte del Gobierno de no querer dar las facilidades para que la gente se pueda desplazar”. Ante un proceso inédito, debido a la elección de constituyentes y gobernadores, dijo que le llamó la atención la actitud “no pro participación” del Ejecutivo: “que no se den las facilidades del transporte público, que no se haga más ayuda del punto de vista del feriado irrenunciable… aquí hay una contradicción, parece que el Gobierno tiene miedo que participe mucha gente en este proceso eleccionario”.

Consultado sobre si hay una autocrítica por parte del Parlamento por estar resolviendo este proyecto a sólo días de la elección, el senador respondió que más bien “el Gobierno tiene que hacer un fuerte meaculpa desde el punto de vista de no anticipar esta situación”.

“Ya a principios de marzo se veía que venía una curva ascendente en materia de contagios. Esta es una situación que nos señaló el Consejo Asesor y las propias autoridades de Salud y del Gobierno lo sabían. Yo creo que ahí el ministro Paris, las autoridades del Ejecutivo tendrán que dar esta explicación“, afirmó.

Finalmente, aclaró que en caso de que en mayo aún no estén las condiciones sanitarias para llevar a cabo las elecciones, siempre existirá la posibilidad de volver a retrasar el proceso, pese a que no hay una norma expresa en el proyecto que así lo contemple.