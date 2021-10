El senador del Partido Socialista (PS) Alfonso de Urresti aseguró que su compañero de bancada y senador Carlos Montes votará a favor de la idea de legislar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales.

Montes expresó el viernes pasado en CNN Chile que, como está actualmente la reforma, no votaría a favor. “A mí no me gusta y me es muy difícil votarlo a favor por todo lo que implica. Pero estamos buscando en la discusión y buscando alternativas, pero yo no estoy por votar a favor del cuarto retiro”, sentenció.

Sin embargo, De Urresti señaló este martes en entrevista con Noticias Express que “ayer sostuvimos una importante reunión con Carlos Montes, no me cabe duda de que él va a aprobar la idea de legislar” y añadió que “el Partido Socialista va a respaldar este cuarto retiro”.

Rentas vitalicias

El parlamentario también se refirió a la controversia en torno a las rentas vitalicias, las cuales han hecho un llamado a no aprobar el proyecto de reforma constitucional.

De Urresti sostuvo que “escuchamos las opiniones del señor Joaquín Cortez y otros expertos, tenemos que estudiarlas, para eso están las indicaciones, pero también aquí hay que escuchar un conjunto de acciones”.

“Solo un elemento: las empresas de seguros, la rentabilidad, las utilidades, más de US$ 500 millones el año pasado. Entonces, la ciudadanía también se cuestiona y lo hemos conversado con distintos expertos, ¿no son capaces la industria de seguros de absorber o resistir algo, contribuir algo a esta crisis y quieren seguir manteniendo las mismas rentabilidades? Son elementos que tienen que debatirse”, agregó.

Posteriormente, se le consultó qué ocurría en caso de que las empresas de rentas vitalicias quiebren como consecuencia de la implementación del cuarto retiro. Al respecto, el parlamentario respondió que “no nos pongamos en una situación catastrofista de que van a quebrar estas empresas”.

Sin embargo, el periodista Sebastián Aguirre le contraargumentó que esa es una afirmación que han planteado las mismas compañías, ante lo cual De Urresti contestó: “sí, pero es una parte interesada, Sebastián. Usted me lo concederá. También nos decían que las AFP iban a quebrar y que se iba a incendiar el país, usted se acuerda, en el primer retiro, y nada de eso sucedió”.

“Tenemos que ser responsables, pero tampoco vamos a doblegarnos a estas amenazas que incluso se hacían de las demandas internacionales que afectan a la soberanía chilena, o sea, que vamos a tener demandas internacionales por los propietarios muchas veces de estas compañías de seguro, porque en Chile no se puede legislar”, continuó.