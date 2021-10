La discusión del proyecto de ley que busca indultar a las personas detenidas durante el estallido social, sigue acaparándose el debate público.

Mientras que desde el gobierno acusan que se quiere utilizar para liberar a personas que realizaron delitos, desde la oposición afirman lo contrario.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, quién aclaró su posición frente al tema.

“Yo creo que muchas veces el gobierno se hace cargo del problema y trata de plantear iniciativas comunicacionales en vez de hacerse cargo del problema. Hay gente que después de dos años siguen en prisión preventiva. En segundo lugar, hay un conjunto de personas que no han sido condenadas y las causas no han sido cerradas. Y en tercero, no hay ninguna iniciativa de reparación de los daños oculares ni físicos”, enfatizó.

A su vez, aclaró que si el proyecto no es muy riguroso, es crucial para poder debatir los límites de la ley.

“Este proyecto busca asumir el largo período de prisión preventiva de muchas personas y la necesidad de apurar los procesos. Uno de los problemas es como acotarlos porque la legislación obliga a ser muy riguroso. Efectivamente el texto no es muy riguroso y busca que siga en el debate hasta establecer los límites, porque nadie pretende que personas que han cometido delitos de esas características estén incorporadas en este proyecto“, especificó.

También fue claro en señalar que “se han distorsionados los hechos, entonces esto requiere todo un proceso de decantar cual fue realmente la situación. Condenamos el saqueo, el ataque de metro, entonces hay que ver cuáles son los límites que se ponen“.

Respecto a la carrera presidencial, el senador sostuvo que la campaña se ha basado en los errores de los candidatos y no en sus propuestas.

“Yasna Provoste tiene un espacio muy importante para crecer, es importante sus propuestas en distintos campos, sobre todo en el de la seguridad, donde ha condenado esos delitos. Pero ojalá que el debate sea sobre el futuro del país en su conjunto, y que el diálogo entre los candidatos sea sobre las propuestas porque se ha centrado mucho en errores o frases mal dichas”, solicitó.

El parlamentario también expuso su visión sobre el proyecto del cuarto retiro del diez por ciento, donde argumentó que como está el proyecto hoy, no votará a favor. “A mí no me gusta, y me es muy difícil votarlo a favor por todo lo que implica. Pero estamos buscando en la discusión y buscando alternativas, pero yo no estoy por votar a favor del cuarto retiro“, sentenció.

Por último, se refirió a la polémica del candidato Gabriel Boric, que sufrió un traspié en el programa Mentiras Verdaderas en La Red, al momento de detallar cifras, particularmente a su propuesta de aumentar el impuesto al 1% más rico. El senador respaldó al candidato de Apruebo Dignidad y le restó la importancia al hecho.

“Que un candidato no se acuerde de una cifra, eso no puede ser utilizado para descalificarlo. Hay candidatos que tienen mayor facilidad par a retener ciertas cifras. Yo llevo años en hacienda y a veces tengo que mirar mis datos para recordar ciertas cifras. Don Patricio Aylwin no era ningún especialista en datos económicos. Él recordaba pocos datos porque no era su conocimiento principal. En el caso de Gabriel Boric y Yasna Provoste creo que son candidatos que tienen un manejo de la economía importante“, concluyó.