El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que “varios de los que están esperando que me salga de mi partido, se van a morir mucho antes de que yo siquiera piense en hacer eso“.

En conversación con CNN Chile, el jefe comunal manifestó que “yo me siento más cerca que nunca de mi partido, además, me siento representando la línea de mi partido. Estoy muy tranquilo y a gusto en el que es mi partido hace 29 años, el próximo año cumplo 30 años en la militancia”.

Por otro lado, reflexiono sobre la coalición del Gobierno del presidente Gabriel Boric y señaló que “le pediría a la Concertación que trate de elevar el nivel. Yo estoy discutiendo de política, no he hecho duras críticas, he aplaudido varias cosas del Gobierno”.

“Yo soy parte de este Gobierno, las críticas que hago son a los cambios de relato que provienen del sector de la Concertación, de estos líderes que gobernador 30 años y que fracasaron en la última elección. El socialismo democrático perdió en primarias con el peor resultado de su historia“, manifestó el alcalde Jadue.

En esa línea, apunto a que “no quieren reconocer que no tienen ningún compromiso con el programa. El TPP11 no era parte de este programa y lo impulsan los líderes de la Concertación, que fueron los que lo iniciaron”.

En cuanto al TPP11 y las side letters, el alcalde Jadue sostuvo que “parece que incluso desde el Ministerio del Relaciones Exteriores salen a quitarle el piso al presidente (…) uno no entiende los cambios de relato y que ni siquiera puedan subordinarse a las órdenes del presidente”.

Del mismo modo, destacó que “he tenido más de una diferencia con el Gobierno, sobre todo con lo que tiene que ver con los cambios de relato“.

El rol de Carabineros

Al reflexionar sobre las manifestaciones por el tercer aniversario del estallido social, el ex candidato presidencial del PC dijo que “lo que se hizo (por parte del Ejecutivo) fue tratar de copar un espacio que la ciudadanía ocupa para manifestaciones pacíficas y se dejó que los delincuentes actuaran de manera impune incluso en ocasiones tan dramáticas como Puente Alto: Carabineros estaba cuidando el supermercado y se retiraron justo antes de que lo saquearan”.

“Nosotros queremos una policía que persiga la delincuencia, no que trate de evitar las manifestaciones“, aseveró.

Además, declaró que “vimos imágenes Carabineros saliendo del Metro quemándose sin manifestaciones ahí, y hasta el día de hoy, esas investigaciones no avanzan. Asimismo, Carabineros no ha colaborado en nada con las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos y, por lo tanto, tienen un problema de credibilidad”.