En conversación con CNN Chile, el encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, se refirió a los diversos incidentes de violencia que se han registrado durante la última jornada en La Araucanía y apuntó como principal responsable a los autoridades de gobierno y en particular al ministro del Interior, Víctor Pérez.

“Lo que ocurre en La Araucanía con los actos odiosos, raciales y de violencia tiene clara y directa participación del gobierno y en particular el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, porque su primera actividad que realizó en La Araucanía en su visita, fue simplemente darle la espalda al pueblo mapuche y afirmar que aquí solo hay violencia y terrorismo”, afirmó, agregando agregó que “eso, en definitiva, incentiva el odio, porque (…) hace creer al ciudadano común de que los mapuches no tienen ningún derecho“.

También calificó como preocupante la situación que se vive en la zona, ya que asegura que las autoridades avalan los actos de violencia.

“Eso sí que es un punto muy serio, que a nosotros nos importa a los mapuche, porque si llegamos a una conducta de odiosidad en contra del otro, odiosidad racial, estaríamos todos contra todos“, dijo.

Además, indicó que los hechos registrados en Curacautín reflejan la ausencia del Estado y reiteró la responsabilidad que este tiene sobre la violencia racial en la zona.

“Lo más grave es que aquí, desde la post-pacificación de La Araucanía hasta el día de hoy, todas las autoridades tienen responsabilidades, los gobiernos, porque han negado al pueblo mapuche y no solamente le han hecho un daño al pueblo mapuche, sino a la sociedad chilena que no conoce absolutamente nada de los mapuches”, afirmó, agregando que “anoche se manifestó el odio en Curacautín cuando decían ‘el que no salta es mapuche’. En definitiva, ser mapuche practicamente es contrario al otro, porque han hecho creer que los mapuches no tienen derechos y hay pura violencia en La Araucanía”.

Asimismo, denunció que previamente se había alertado a la autoridad policial sobre estos hechos, pero que no fueron escuchados.

“Carabineros tomó conocimiento previamente a lo sucedido, los audios están. Los dirigentes agrícolas de La Araucanía llamaban públicamente a que fueran con elementos contundentes para atacar a los mapuches en la plaza de Victoria y en la plaza de Curacautín. O sea, aquí hay una responsabilidad directa, los gobiernos han patrocinado a estos grupos llamados agricultores de La Araucanía y ha desembocado en un odio racial”, expresó.

Por otra parte, indicó que lo que se vive en la zona corresponde a un conflicto racial y que será muy difícil revertirlo.

“Esta es la raíz del problema, porque han hecho creer que los mapuches no tienen ningún derecho y que somos todos chilenos y que somos todos iguales. En segundo lugar, es la manera de quienes han constituido propiedades de manera ilegal, quienes han constituido maneras mediante la fuerza y la violencia, que instaló el Estado chileno en territorio mapuche y que no han podido justificar hasta ahora su tenencia de las tierras por la fuerza y la violencia”, afirmó.

“El gran problema es que ahora el mapuche puede actuar exactamente igual y la violencia racial, el odio racial se puede disparar de manera incontrolable“, agregó, añadiendo que “los niveles de odiosidad, de tensión y conflicto han superado varios niveles de mecanismo de control”.

“Si usted escucha el audio, Carabineros se ríe, bromea, y se le avisa con el debido tiempo (…) Carabineros permitió, las fuerzas armadas que deberían estar ahí, se alejó. En definitiva, todo fue permitido y coordinado y aquí hay una responsabilidad total del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, que vino a incentivar la violencia y el odio racial”, señaló.

Finalmente, y respecto al eventual retiro de Victor Ancalaf del diálogo con el Gobierno, Huilcamán indicó que esta situación ocurrió porque “el presidente está completamente desinformado”.

“El informe que hizo el presidente de la República, en la cuenta pública, cuando se refiere al Plan Araucanía o Plan Impulsa y dice que lo va a echar andar, eso fracasó cuando el ministro Moreno tuvo que abandonar el cargo de ministro de Desarrollo Social y cuando ejecutaron a Camilo Catrillanca, eso ya no funciona”, cerró.