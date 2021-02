Durante la mañana de este viernes, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión con representantes de los tres poderes del Estado para abordar la situación que se vive en el sur del país, especialmente en las regiones del Bíobío, La Araucanía y Los Ríos.

En conversación con CNN Chile, el ex intendente de La Araucanía (2015-2016), Andrés Jouannet, se refirió al manejo del gobierno y tuvo un duro diagnóstico.

La ex autoridad regional afirmó que “cuando el Presidente asumió, dijo que iba a restablecer el Estado de Derecho de La Araucanía. Lo han hecho todo mal, el comando Jungla, plan impulso, el ministro Moreno prometiendo todo acá, lo que han hecho con La Araucanía no tiene nombre, es de verdad escandaloso”.

“La Araucanía requiere otro tipo de instrumentos: comisión asesora presidencial, diputados y parlamentarios con un equipo de trabajo permanente, alcaldes y cores trabajando permanentemente en esto, eso hicimos nosotros”, enfatizó.

Jouannet aseguró que “nosotros solo tranquilizamos la región si no que generamos instancias de diálogo permanentes y también bajamos los delitos, la delincuencia y los actos de tipo terrorista, eso es objetivo”.

“Yo creo que el gobierno no se lo ha tomado en serio, como ha sido en general, el gobierno ha andado dando tumbos, imagínese lo que pasó el 18 de octubre”.

Además, dirigió nuevos dardos a la estrategia del Ejecutivo. “Este gobierno lo único que ha hecho es parafernalia, fuegos artificiales, no existe el Plan Impulso”, remarcó.

Finalmente, aseveró que “lo que a mí sí me extraña es que la derecha, que hacía gárgaras respecto del no Estado de derecho que había, hoy día están bastante callados. Hay mucho pedido de Estado de Sitio porque fueron incapaces de gobernar esta región y no se la han tomado en serio”.