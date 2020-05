Durante esta jornada, la oposición y el oficialismo se reunieron para discutir un acuerdo nacional ante la crisis del COVID-19. Al respecto, el senador y presidente del Partido Socialista (PS) Álvaro Elizalde declaró que es necesario que “el gobierno tenga real voluntad de escuchar, porque hasta ahora no ha escuchado lo que le hemos planteado”.

Según el timonel del PS, el Ejecutivo cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia “y ni siquiera requiere el acuerdo de la oposición”.

En tanto, luego que el ministro de Salud Jaime Mañalich mencionara que en la Región Metropolitana hay un nivel de pobreza del cual “no tení­a conciencia de la magnitud”, desde distintos sectores han pedido su renuncia, pero Elizalde advirtió que “no es un tema de cara ni de rostro, esto tiene que ver con una política de gobierno”.

Aún así, opinó que la estrategia para enfrentar la pandemia parece “un plan para las comunas pudientes, pero no tomando en consideración el Chile real”.

Asimismo, indicó que “el anuncio de la nueva normalidad fue un llamado a la nueva irresponsabilidad, ahora se culpa a los ciudadanos, pero las señales que dieron las autoridades fueron contradictorias y se generó una confusión”.

Elizalde señaló que las medidas sociales y sanitarias están relacionadas: “Si las personas no cuentan con ingresos suficientes para poder cumplir con las medidas sanitarias, no las van a cumplir y si no las cumplen, se va a propagar más el virus”.

Por lo mismo, llamó al gobierno a proteger económicamente a los trabajadores del país para que puedan cumplir con la cuarentena.

Además, explicó que votó en contra del proyecto que limita la reelección en los cargos públicos, porque “lo que aprobó el Senado se hace aplicable desde la próxima elección, de ese momento se debe cumplir con los requisitos” y advirtió que “hay que ser muy riguroso del punto de vista jurídico”.

Justamente por eso, cree que los alcaldes, al menos, deben ir a una reelección tomando en consideración el calendario electoral.